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GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ operasyonu

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:04

BOLU (AA) - Bolu merkezli Ankara, Düzce, Elazığ ve Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 zanlı adliyeye gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu merkezli Ankara, Düzce, Elazığ ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 1'i kadın 14 zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında görevden uzaklaştırılmış veya meslekten ihraç edilmiş emniyet müdürleri, rütbeli polisler, akademisyen ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 27 kişiden diğer 13'ü ve aynı soruşturma kapsamındaki ayrı bir operasyonda yakalanan 2 kişinin de emniyetteki işlemleri sonuçlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 1'i kadın, 2'si emniyet müdürü, 3'ü komiser yardımcısı 15 emniyet mensubu, daha sonra adliyeye götürüldü.

Bolu merkezli 5 ilde önceki gün düzenlenen operasyonda, aralarında açığa alınan veya meslekten ihraç edilen emniyet müdürleri, rütbeli polisler, akademisyenler ile şirket yöneticilerinin bulunduğu 27 kişi ile dün gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda örgütsel belge ve doküman ele geçirilen zanlılardan bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenmişti.

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