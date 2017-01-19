Afet-Der'den "afet bilinci" dersi önerisi

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ADIYAMAN (AA) - Acil Durum ve Afet Yönetimi Derneği (Afet-Der) Genel Başkanı İbrahim Yetgin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni müfredatta, son derece önem verdikleri "afet bilinci" dersinin yer almasını istediklerini bildirdi.

Afet-Der Genel Başkanı İbrahim Yetgin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, deprem riski açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu belirtti.

Depremin özelliklerini iyi tanıyıp, tüm kişi, kurum ve kuruluşların gerekli bilgilenmeyi sağlaması ve önlemlerin zamanında alınması gerektiğini aktaran Yetgin, depremden korunma bilincinin oluşturulmasının okullardan geçtiğini ifade etti.

Okulların mutlaka depreme hazır olması gerektiğini vurgulayan Yetgin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Afetler, şiddetlerine bağlı olarak yaşamın bütününü az ya da çok etkilemektedir. Afetin zararlarının en aza indirilmesi ise birey ve toplumların konuya duyarlı olmaları ve afete önceden hazırlanmasıyla mümkündür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni müfredatta son derece önem verdiğimiz afet bilinci dersi yer almalıdır. Hafta da iki saat teorik ve pratik afet bilinci eğitimi ilgili kamu, kurum ve kuruluşları, ana okulları ve üniversitelere kadar düzenli olarak aksatılmadan içeriği geliştirilerek verilmelidir."

Yetgin, okul, kurum, yönetici, öğretmen, çalışan ve öğrencilere afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında afet kültürüne uygun davranışlar kazandırmanın önemli görevlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, derneklerinin kuruluş amaçlarından en önemlisinin okulların ve kurumların afet kapasitesini geliştirmeye katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.

Yetgin, okullarda "temel afet bilinci eğitimi" almış öğrencilerin toplumda, afet öncesi, afet sırası ve sonrasında yaşadıkları toplum için sorumluluk alabilir hale geleceklerini de bildirdi.