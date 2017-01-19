19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afet-Der'den "afet bilinci" dersi önerisi

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:19

ADIYAMAN (AA) - Acil Durum ve Afet Yönetimi Derneği (Afet-Der) Genel Başkanı İbrahim Yetgin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni müfredatta, son derece önem verdikleri "afet bilinci" dersinin yer almasını istediklerini bildirdi.

Afet-Der Genel Başkanı İbrahim Yetgin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, deprem riski açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu belirtti.

Depremin özelliklerini iyi tanıyıp, tüm kişi, kurum ve kuruluşların gerekli bilgilenmeyi sağlaması ve önlemlerin zamanında alınması gerektiğini aktaran Yetgin, depremden korunma bilincinin oluşturulmasının okullardan geçtiğini ifade etti.

Okulların mutlaka depreme hazır olması gerektiğini vurgulayan Yetgin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Afetler, şiddetlerine bağlı olarak yaşamın bütününü az ya da çok etkilemektedir. Afetin zararlarının en aza indirilmesi ise birey ve toplumların konuya duyarlı olmaları ve afete önceden hazırlanmasıyla mümkündür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni müfredatta son derece önem verdiğimiz afet bilinci dersi yer almalıdır. Hafta da iki saat teorik ve pratik afet bilinci eğitimi ilgili kamu, kurum ve kuruluşları, ana okulları ve üniversitelere kadar düzenli olarak aksatılmadan içeriği geliştirilerek verilmelidir."

Yetgin, okul, kurum, yönetici, öğretmen, çalışan ve öğrencilere afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında afet kültürüne uygun davranışlar kazandırmanın önemli görevlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, derneklerinin kuruluş amaçlarından en önemlisinin okulların ve kurumların afet kapasitesini geliştirmeye katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.

Yetgin, okullarda "temel afet bilinci eğitimi" almış öğrencilerin toplumda, afet öncesi, afet sırası ve sonrasında yaşadıkları toplum için sorumluluk alabilir hale geleceklerini de bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

&quot;Yağmurda Kardeşin Seninle&quot; Projesi ile öğrencilerin yüzü güldü
YEREL

"YAĞMURDA KARDEŞİN SENİNLE" PROJESİ İLE ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ
15 Temmuz Şehadet Kulübünden anlamlı etkinlik
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHADET KULÜBÜNDEN ANLAMLI ETKİNLİK
Afet-Der'den yeni müfredata &quot;Afet Bilinci&quot; dersi önerisi
YEREL

AFET-DER'DEN YENİ MÜFREDATA "AFET BİLİNCİ" DERSİ ÖNERİSİ
ANESİAD yönetimi üniversite hakkında bilgiler aldı
YEREL

ANESİAD YÖNETİMİ ÜNİVERSİTE HAKKINDA BİLGİLER ALDI
Kaymakam öğrencilere sınav öncesi moral verdi
YEREL

KAYMAKAM ÖĞRENCİLERE SINAV ÖNCESİ MORAL VERDİ
Müdür Avan standart dışı plakalar konusunda vatandaşları uyardı
YEREL

MÜDÜR AVAN STANDART DIŞI PLAKALAR KONUSUNDA VATANDAŞLARI UYARDI
Sınıf gecesinde öğrenciler doyasıya eğlendi
YEREL

SINIF GECESİNDE ÖĞRENCİLER DOYASIYA EĞLENDİ
Vali Erin kurumları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi alıyor
YEREL

VALİ ERİN KURUMLARI TEK TEK GEZEREK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALIYOR
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne vekaleten Cemal Avan atandı
YEREL

GÖLBAŞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE VEKALETEN CEMAL AVAN ATANDI
AK Parti Kahta ilçe teşkilatı meclis faaliyetlerini değerlendirdi
YEREL

AK PARTİ KAHTA İLÇE TEŞKİLATI MECLİS FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADIYAMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Besni TOKİ konutlarında sona gelindi
YEREL

BESNİ TOKİ KONUTLARINDA SONA GELİNDİ
Kadın STK'lardan TBMM Başkanvekili Aydın'a destek
YEREL

KADIN STK'LARDAN TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN'A DESTEK
Adıyaman'da telefonla dolandırıcılık
YEREL

ADIYAMAN'DA TELEFONLA DOLANDIRICILIK
Adıyaman'da marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL

ADIYAMAN'DA MARKETTEN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
MÜSİAD 4. olağan genel kurulu gerçekleştirildi
YEREL

MÜSİAD 4. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakır eşya hırsızları yakalandı
YEREL

BAKIR EŞYA HIRSIZLARI YAKALANDI
Hayırsever iş adamları anaokulunu yeniledi
YEREL

HAYIRSEVER İŞ ADAMLARI ANAOKULUNU YENİLEDİ
Başkan Özdemir Müdür Yücekaya'ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN ÖZDEMİR MÜDÜR YÜCEKAYA'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Tut ilçesinde milli eğitim personellerine iş güvenliği eğitimi verildi
YEREL

TUT İLÇESİNDE MİLLİ EĞİTİM PERSONELLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Din görevlilerinden hastalara 'geçmiş olsun' ziyareti
YEREL

DİN GÖREVLİLERİNDEN HASTALARA 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ
Adıyaman Belediyesi'nden Adıyaman 1954 Spor'a destek
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ'NDEN ADIYAMAN 1954 SPOR'A DESTEK
Gülhan Erin TOGEM hakkında bilgi aldı
YEREL

GÜLHAN ERİN TOGEM HAKKINDA BİLGİ ALDI
Müdür Taş 2016 yılı sağlık hizmetleri değerlendirmesinde bulundu
YEREL

MÜDÜR TAŞ 2016 YILI SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU