Şanlıurfa'da hayvan kaçakçılığı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulutlu Mahallesi'nde içinde küçükbaş hayvanların bulunduğu 2 kamyoneti durdurmak istedi.
Jandarmanın ikazına uymayarak kaçan S.G. ve E.A'nın kullandığı kamyonetler, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu.
Araçlarda yapılan aramalarda, Suriye'den getirildiği belirlenen 100 küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 sürücü gözaltına alındı.
Hayvanlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.