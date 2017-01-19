20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Barada Vadisi'nde taraflar anlaştı

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:02

ŞAM (AA) - Suriye'de başkent Şam'ın ana su kaynaklarından bazılarına ev sahipliği yapan Barada Vadisi'nde çatışan tarafların askeri operasyonların ve çatışmaların durdurulması konusunda anlaştığı bildirildi.

AA muhabirlerinin Barada Vadisi medya heyetinden edindiği bilgiye göre, rejim ordusu adına Tuğgeneral Kays el-Ferve, Baas Partisi'nin Şam Kırsalı Bölgesi Sekreteri Humam Haydar, Şam kırsalı valisi Alaa İbrahim, Kızılhaç temsilcisi olarak görevlendirilen Alman heyeti Barada Vadisine giriş yaptı.

Heyet Barada Vadisi'ndeki sivil ve askeri temsilcilerle bir araya geldi. Taraflar görüşmede, bugünden itibaren çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması konusunda anlaştı.

Anlaşma kapsamında rejim saldırılarında kullanılamaz hale gelen Ayn el-Fica su tesislerinin onarımı için bölgeye uzman ekiplerin girmesi, Barada Vadisi'nde bulunan silahlı gruplardan kalmak isteyenlerin rejimle arasındaki meseleleri halledip bölgeden 6 ay içinde çıkması, rejimle arasını düzeltmek istemeyenlerin isimlerinin kaydedilip Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç eşliğinde İdlib'e gönderilmesi kararı alındı.

Rejim güçlerinin ve destekçisi Şii milislerin işgal ettikleri Besime köyünden belli bir süre sonra çıkması kararlaştırılırken, Esed ordusunun Ayn el-Fica köyüne yakın yerlerde elde ettiği noktalarda kalması ve daha fazla ilerlememesi, Besime ve Ayn el-Fica köylerinin kısa süre içerisinde onarılması konusunda uzlaşıldı.

- Barada Vadisi

Barada Vadisi, Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu 80-100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik alanı oluşturuyor.

Hizbullah ve Suriye ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ni temmuz ayı sonunda kuşatma altına almış, bölgeye tüm giriş çıkışları kapatmıştı.

Etrafı yüksek dağlarla çevrili Barada Vadisi'nde bulunan 10 köyü muhalifler kontrol ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Atama kararları
YEREL

ATAMA KARARLARI
Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ANKARA'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK
Brezilya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
YEREL

BREZİLYA'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 20 OCAK 2017
Bakan Yılmaz'dan &quot;yarıyıl tatili&quot; mesajı
YEREL

BAKAN YILMAZ'DAN "YARIYIL TATİLİ" MESAJI
Senegal ordusu Gambiya'ya girdi
YEREL

SENEGAL ORDUSU GAMBİYA'YA GİRDİ
Süper Loto çekildi (2)
YEREL

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ (2)
Süper Loto çekildi (1)
YEREL

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ (1)
Gambiya'da devlet başkanı seçilen Barrow Senegal'de yemin etti
YEREL

GAMBİYA'DA DEVLET BAŞKANI SEÇİLEN BARROW SENEGAL'DE YEMİN ETTİ

Darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili iddianame (5)
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE FAHRİ KASIRGA'NIN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ İDDİANAME (5)

Filipinler'de Ebu Seyyaf'ın elindeki rehineler kurtarıldı
YEREL

FİLİPİNLER'DE EBU SEYYAF'IN ELİNDEKİ REHİNELER KURTARILDI
Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
YEREL

HENTBOL: BAYANLAR TÜRKİYE KUPASI
SETA'dan &quot;Trump'ın Kabinesi ve Ulusal Güvenlik&quot; raporu
YEREL

SETA'DAN "TRUMP'IN KABİNESİ VE ULUSAL GÜVENLİK" RAPORU
Emniyetten sahte para uyarısı
YEREL

EMNİYETTEN SAHTE PARA UYARISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
MEB'den izinsiz eğitim faliyetlerine denetim
YEREL

MEB'DEN İZİNSİZ EĞİTİM FALİYETLERİNE DENETİM
İran'da çöken iş merkezi
YEREL

İRAN'DA ÇÖKEN İŞ MERKEZİ
Darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili iddianame (4)
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE FAHRİ KASIRGA'NIN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ İDDİANAME (4)
Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi
YEREL

RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV'UN ÖLDÜRÜLMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
Tayland'da orduya &quot;Bir daha darbe yapmayacağınıza söz verin&quot; çağrısı
YEREL

TAYLAND'DA ORDUYA "BİR DAHA DARBE YAPMAYACAĞINIZA SÖZ VERİN" ÇAĞRISI
SETA'dan &quot;Trump Yönetiminin Politika Öncelikleri&quot; raporu
YEREL

SETA'DAN "TRUMP YÖNETİMİNİN POLİTİKA ÖNCELİKLERİ" RAPORU

Darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili iddianame (3)
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE FAHRİ KASIRGA'NIN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ İDDİANAME (3)