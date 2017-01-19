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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki cinayet davası

19 Ocak 2017 Perşembe, 19:29

ADANA (AA) - Adana'da üvey babasını, eşine tüfekle öldürttüğü iddia edilen sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Tutuklu sanık Sibel Özbeğ (23), Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında avukatıyla hazır bulundu.

Özbeğ, savunmasında babasının telefonla arayıp yemek ve temizlik işleri yapması için kendisini eve çağırdığını, eşinin kıskanç olduğunu ve kendisiyle beraber geldiğini söyledi.

Eşi Soner Özbeğ'in babasıyla arasının çok iyi olduğunu ileri süren Özbeğ, "Ancak eşim alkol ve uyuşturucu kullanıyordu. Ben, eşimin babamı öldüreceğinden şüphelenseydim engel olurdum. Bana bununla ilgili bir şey söylemedi. Babamın öldüğünü polisin aramasıyla öğrendim. Soner'in babamı öldürdüğünü nöbetçi mahkemede öğrendim. Kesinlikle bu suça yardım etmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, Sibel Özbeğ'i, eşinin işlediği cinayete yardım suçundan 20 yıl hapse mahkum etti ve suçunda indirim yapmadı.

Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde 31 Aralık 2014'te TCDD'den emekli İbrahim Kılınç (63) evinde tüfekle öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayeti, maktulün 1 yaşındayken evlatlık aldığı kızı ile kocasının işlediği iddia edilmiş, tutuklanan Soner Özbeğ, kayınbabasını tasarlayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Sibel Özbeğ, 8 Aralık 2016'da yakalanmıştı.


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