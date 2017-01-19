Didim'de göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 6 göçmenin organizatörlüğünü yaptığı ileri sürülen kişi, Koçarlı ilçesinde yakalandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, Koçarlı ilçesine büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbar olan Koçarlı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Haydarlı Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurduğu belirtildi.

Plakası açıklanmayan kamyonette arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Araçta bulunan hayvanların kulak küpelerinin bulunmaması ve araç sürücüsü A.K. tarafından hayvanların T.A. isimli şahıstan satın aldığını beyan etmesi üzerine yapılan tahkikatta, hayvanların S.Ç. isimli şahsa ait olduğu ve T.A. isimli şahıs tarafından çalınarak A.K. isimli şahsa satıldığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen T.A'nın sorgulandığı aktarılan açıklamada, şüphelinin 18 Kasım 2016'da göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 6 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolmasına ilişkin organizatör olduğu, "dolandırıcılık ve kasten öldürme" suçlarından da arandığı kaydedildi.

Çalınan hayvanların sahibine teslim edildiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.