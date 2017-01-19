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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

19 Ocak 2017 Perşembe, 21:39

AYDIN (AA) - Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar alan Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, C.C. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan sanıklardan C.C'nin geçen yıl kentte 5 ton kaçak domuz eti ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.

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