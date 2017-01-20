Karayollarında durum

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ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Tekirdağ yolunun 14-30. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak verilecek.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 31-32. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Bala-Ankara istikametinde iki şeritli bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak yapılacak.

Aydın Çevre otoyolunun Aydın-Denizli yoluna bağlantısındaki kavşakta (10. kilometre) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.