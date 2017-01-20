GÜNDEM / 20 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Yarıyıl tatili başlıyor



- Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline çıkıyor.



- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Fen Lisesinde, 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi karne dağıtım törenine katılacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerine devam edilecek.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)



3- Donald Trump görevi devralıyor



- ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, görevi Barack Obama’dan devralacak.



- Kongre binasının bahçesinde gerçekleştirilecek törende Trump, Yüksek Mahkeme Başyargıcı önünde yemin edecek.



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devir teslim törenlerinde Türkiye’yi temsil ediyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yerli sebze tohumculuğu konusunda basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/ 10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



3- TOBB, ocak ayında kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Yahya Jammeh'in görevini bırakmaması üzerine Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri'ne bağlı birliklerin ve Senegal ordusunun, Gambiya'da Devlet Başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için başlattığı askeri müdahale ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(Dakar) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)



4-Irak'ın başkenti Bağdat ve güney illerinde reform talebiyle hükümet karşıtı gösteri düzenlenecek.



(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Basketbol THY Avrupa Ligi 18. haftasında Darüşşafaka Doğuş-UNICS Kazan maçı yapılacak.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



2- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. hafta, Nilüfer Belediyespor-Çanakkale Belediyespor ve Eczacıbaşı VitrA-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.



(Bursa/17.00/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



3- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın yedinci gününde C Grubu'nda Fildişi Sahili-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fas-Togo maçları yapılacak.



(Oyem/19.00/22.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER



1- Bu yıl 472 fuar kapılarını açacak

- Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Başkan Yardımcısı İlhan Ersözlü:

- "Yurt dışından İstanbul'a gelen fuar ziyaretçisi ortalama 2 gün kalıyor ve harcaması bin 500 dolara kadar çıkabiliyor"

- "Türkiye genelinde bu yıl 200'ün üzerindeki fuar şirketi tarafından yaklaşık 472 fuar açılacak"

- "Fuarcılık sektörünün 2017'de çıkış yapacağına ve yılı büyümeyle kapatacağına inanıyoruz"



(Cem Şan / Bursa) (Fotoğraflı / Görüntülü)



2- Lüks araç satışları ÖTV artışıyla frene bastı



- Lüks ve ultra lüks araç pazarı, kasım ayındaki ÖTV artışlarının ardından 2016'nın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 daraldı

- Geçen yılın tamamında ise E ve F segmentinde satışlar 2015'e kıyasla yüzde 3,8 azalarak 27 bin 599 seviyesinde gerçekleşti



(Mücahid Eker/İstanbul)



3- Tanzanyalı öğrenciler Türkiye'ye minnettar

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının verdiği burslar sayesinde eğitimlerine Kocaeli Üniversitesinde devam eden Tanzanyalı tıp fakültesi öğrencisi Munga ve doktora öğrencisi Msongaleli, Türkiye'de bulunmanın mutluluğunu yaşıyor

- KOÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Akili Munga:

- "Mezun olduktan sonra Tanzanya'ya dönmek biraz zor olacak çünkü buraya alıştım ama mecburen giderim. Oradaki insanlara şifa dağıtmak istiyorum"

- KOÜ doktora öğrencisi Dawson Ladislius Msongaleli:

- "Bizim için eğitim çok önemli çünkü bizde şu anda eğitim iyi değil, kalitesi biraz düşük. Bize bu imkanları sundukları için teşekkür ediyoruz"



(Şengül Oymak / Kocaeli) (Fotoğraflı / Görüntülü)











***











Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

















