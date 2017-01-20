20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'da terör operasyonu

20 Ocak 2017 Cuma, 10:48
Sakarya'da terör operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları değerlendirilen bazı kişiler hakkında çalışma yapıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kişi "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


İLGİLİ HABERLER

Suriyeli öğrencilerin karne heyecanı
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANI
Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Dişli, &quot;Başkanlık sistemini bu ülke insanının da yaşama hakkı var&quot;
YEREL

DİŞLİ, "BAŞKANLIK SİSTEMİNİ BU ÜLKE İNSANININ DA YAŞAMA HAKKI VAR"
Serdivan Çocuk Akademisi güz dönemini sergiyle tamamlıyor
YEREL

SERDİVAN ÇOCUK AKADEMİSİ GÜZ DÖNEMİNİ SERGİYLE TAMAMLIYOR
Meclis üyelerinden Kaymakam Ada'ya ziyaret
YEREL

MECLİS ÜYELERİNDEN KAYMAKAM ADA'YA ZİYARET
SASKİ'den kanalizasyon çöp atmayın uyarısı
YEREL

SASKİ'DEN KANALİZASYON ÇÖP ATMAYIN UYARISI
Sapanca Belediyesi yağmur suyu çalışmasına devam ediyor
YEREL

SAPANCA BELEDİYESİ YAĞMUR SUYU ÇALIŞMASINA DEVAM EDİYOR
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Fındık fiyatları arttı üreticinin yüzü güldü
YEREL

FINDIK FİYATLARI ARTTI ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ
Arifiye'de yapılan Kuğulu Park inşaatı devam ediyor
YEREL

ARİFİYE'DE YAPILAN KUĞULU PARK İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Başkan Alemdar yaşlılara ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL

BAŞKAN ALEMDAR YAŞLILARA ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Öğrenciler, şehit polis Sekin için klip çekti
YEREL

ÖĞRENCİLER, ŞEHİT POLİS SEKİN İÇİN KLİP ÇEKTİ
Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Öğrencilerden El Bab'daki Türk askerine moral mektubu
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN EL BAB'DAKİ TÜRK ASKERİNE MORAL MEKTUBU
Sakarya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Minibüsünün arkasını seyyar çay ocağına çevirdi
YEREL

MİNİBÜSÜNÜN ARKASINI SEYYAR ÇAY OCAĞINA ÇEVİRDİ
Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI