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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Trakya'da kış

20 Ocak 2017 Cuma, 11:03

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 52 köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve tipi, özellikle Kofçaz, Demirköy, Vize ve Pınarhisar ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kış şartlarına uygun olmayan lastiklerle yola çıkan pek çok araç yolda mahsur kaldı.Trafik ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelere araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada kar yağışı ve tipi nedeniyle Kofçaz, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerine bağlı 52 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Çalışmaların kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle yapıldığını aktaran Eser, en kısa sürede köy yollarını ulaşıma açmak için çalıştıklarını ifade etti.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ise kar yağışının bugün etkisini kaybedeceği öğrenildi.

Edirne'de dün etkili olan kar yağışı sabaha karşı etkisini yitirdi. Kentte yollarda ve kaldırımlarda oluşan buzlanma hem sürücü hem de yayaların ulaşımında güçlük yaşatıyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da bulutlu bir hava hakim, hava sıcaklığı bu kentte de 1 derece olarak ölçülüyor.



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