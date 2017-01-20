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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:57
Bolu'da altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı

BOLU (AA) - Bolu'da belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu, çevredeki bazı evlere doğalgaz verilemedi.

Alınan bilgiye göre, Bolu Belediyesi tarafından Kültür Mahallesi Cem Sultan Caddesi'nde yapılan altyapı çalışması esnasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

Etrafa doğalgaz kokusu yayıldığını fark eden işçiler, çalışmayı durdurarak olayı polise, itfaiyeye ve doğalgaz firmasına bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddenin giriş ve çıkışlarını hem yaya hem de araç trafiğine kapatırken, itfaiye de bölgede inceleme yaptı. Doğalgaz firması yetkilileri ise bölgeye gelen doğalgaz akımını kesti. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir patlama riskinin bulunmadığı belirlendi.

Firma yetkilileri 5 sokağa doğalgaz veren hattın onarılması için çalışma başlattı.


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