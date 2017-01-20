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Okullarda karne heyecanı

20 Ocak 2017 Cuma, 14:29

VAN (AA) - Tüm yurtta olduğu gibi Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de de öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Van'da Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende, Van Valisi İbrahim Taşyapan, Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ve İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, öğrencilere karne dağıttı.

Karnelerin dağıtılmasının ardından "Sende Elini Uzat, Halepli Kardeşin Ölmesin" adıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan 5 tır yardım, Halep'e gönderildi.

Törende konuşan Vali Taşyapan, ülkede huzur içinde yaşarken zor durumda olan insanlara da yardım ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Suriyeli çocuklarımız şu an sizin sahip olduğunuz bu şansa sahip değiller. Sizler de bir nebze de olsun onların yaralarına derman oluyor ve onların sıkıntılarını gidersin diye buradan yardım gönderiyorsunuz. Zor zamanda yapılan yardımlar çok daha kıymetlidir. Yaptığınız iş bu nedenle çok kıymetlidir. Oradaki kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun dindirmek bizim için çok önemlidir. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederim."

Van'da 312 bin öğrenciye karne dağıtıldığını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ise 34 ton gıda, 2,5 ton kahvaltılık, 7,5 ton ayçiçek yağı, bin paket bebek bisküvisi ve maması, 500 koli gıda ve 25 ton ekmek toplayarak Halep'e gönderdiklerini aktardı.

- Bitlis

Bitlis'te MNG Kargo İlkokulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi.

Törene katılan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, kentte 91 bin 200 öğrencinin karne aldığına işaret ederek "Bütün öğrencilere iyi tatiller diyorum. Yoruldular, karneyi ve tatili hak ettiler. Yarıyıl tatilinde öğrencilerin dinlenmelerini, eğlenmelerini, bol bol kayak yapmalarını tavsiye ediyorum. Yarı tatilde her gün 100 öğrenciye kayak yaptıracağız." dedi.

- Muş

Muş’ta, 123 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Vali Adil Yazar Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Muş Valisi Seddar Yavuz, TEOG sınavında tüm soruları doğru cevaplandırarak Türkiye birincileri arasında yer alan Hayrunnisa Bingöl'ü tebrik etti.

Eğitim-öğretim kalitesi ve başarı oranlarında her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe teşebbüsü birçok alanda mesaimizin boşa gitmesine vesile oldu ve ekonomi dahil birçok alanda zararı olmuştur. Ancak Hükümetimizin, Valiliğimiz almış olduğu tedbirlerle eğitim-öğretim alanına bunun yansıması olumsuz olmamıştır. Vatana, millete, bayrağa kast eden bu hainlerin, uluslararası şebekelerle hareket eden hainlerin, tabii ki sınıflarda, kamuda olmaması gerekiyor. O yüzden FETÖ/PDY ile mücadele konusunda kararlıyız. Bunların bertaraf edilmesi noktasında gerekeni yapacağız."

- Hakkari

Hakkari'de okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullardaki 74 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Cengiz Topel İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine, Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun katıldı.

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Toprak, sınıfları dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

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