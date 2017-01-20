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KİLİS (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bilgin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile vakıflarının yurt içi ve yurt dışında başlattıkları "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasıyla şu ana kadar yardım yüklü 707 tırın Suriye'ye gönderilmek üzere Kilis, Hatay ve Gaziantep'e yönlendirildiğini belirterek, "Bugüne kadar toplamda ayni ve nakdi yardım miktarında 145 milyonu bulduk." dedi.

Bilgin, Suriyeli sığınmacılara yönelik yardımları yerinde görmek üzere geldiği Kilis'te bir dizi incelemelerde bulundu.

İlk olarak TDV Kilis Şubesince kentte yapılan hizmetleri yerinde inceleyen Bilgin ve beraberindekiler, daha sonra İl Müftüsü Mahmut Karatepe ile sınırın Suriye tarafında sığınmacılar için kurulan Diyanet İğde Kampı'nı gezdi.

TDV'nin Öncüpınar Gümrük Kapısı yanındaki sıcak yemek istasyonunu da ziyaret eden ve sıcak yemek gönderme programına katılan Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemlerde Halep ve çevresine düzenlenen saldırılardan kaçan çok sayıda Arap ve Türkmen'in Türkiye sınırına yerleştiğini belirtti.

Türkiye'nin bu durum karşısında duyarsız kalmadığını ve bölgede yeni kamplar hazırladığını anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak yurt içinde ve yurt dışında başlattığımız 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' kampanyasıyla şu ana kadar 707 tır malzeme şubelerimiz eliyle hazırlanarak Kilis, Hatay ve Gaziantep'e yönlendirildi. Bugüne kadar toplamda ayni ve nakdi yardım miktarında 145 milyonu bulduk. Hatay, Gaziantep ve Kilis'te üç ayrı lojistik depomuz var. Yurt içinden gelen malzemeler önce bu depolarda istif ediliyor, sayılıyor ve sonrasında bizim sorumlu olduğumuz bölge ve kamplara hangi yollarla gönderilecek onlar teşvik ediliyor. Bu bağlamda Kilis'e getirilen ve depolanan malzemeler de günlük ihtiyaca göre tasnif edilerek Suriye plakalı araçlarla kamplara gönderiliyor. Burada bizim günlük olarak çıkardığımız sıcak yemek miktarı 15 bin kişilik. Bir öğün ama iki çeşit yemek. Bir öğün diyoruz ama yemekleri fazla koyduğumuz zaman öğle ve akşamı da rahatlıkla idare edebiliyorlar. Ayrıca bunun yanında kahvaltılık da veriyoruz."

Suriyeliler için ayrıca günlük 100 bin ekmek üretildiğini anımsatan Bilgin, ekmeklerin 60 bininin Kilis'teki, 40 binini ise Suriye'de kiraladıkları fırınlarda üretildiğini aktardı.

Bilgin, sınırın Suriye tarafında kalan mültecilerin bir kısmının kendi imkanlarıyla oluşturdukları kamplarda bir kısmının ise Türkiye'nin desteğiyle kurulan kamplarda barındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada bizim yaptığımız aziz ve büyük milletimizin gönderdiği yardımlara vasıta olmak. Anadolu insanımızın hamiyetperverliği, yardımseverliği ve diğergamlığı dillere destan diyemiyorum altın harflerle yazılacak bir güzellik. Yardımlar oluk oluk, yağmur gibi yağıyor. Biz de en iyi şekilde emanete riayet etmek, değerlendirmek suretiyle yerine kavuşturuyoruz."