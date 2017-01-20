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Kırşehir'deki FETÖ'cü din görevlileri davası

20 Ocak 2017 Cuma, 14:47

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, din görevlilerine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan duruşmanın üçüncü celsesine, 5 tutuklu ve 16 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından ifadeleri alınan din görevlileri, kapatılan Ahi Din Adamları Derneği ile ilgili iddiaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanıklardan imam S.E, Kırşehir Ahi Din Adamları Derneğine 2011 yılında üye olduğunu ancak denetim kurulu asil üyeliğine seçildiğini sonradan öğrendiğini öne sürdü.

Mahkeme başkanının, FETÖ ile irtibatlı kişilerle toplantılara katılıp katılmadığını sorması üzerine S.E, herhangi bir şekilde cemaat toplantısına katılmadığını savundu.

Sanık S.E, "Kapatılan Serhat Dershanesinde çocuğum seviye tespit sınavını kazandı. Sınavda başarılı olanlara indirim yapmaları nedeniyle çocuğumu dershaneye gönderdim." dedi.

Tutuklu sanıklardan müftülükte memur olarak çalışan V.K.T. de derneğe üye olduğunu dahi bilmediğini ileri sürdü. Üyelik formunu sehven veya bilinçsizce imzalamış olabileceğini savunan V.K.T, dernekten haberdar bile olmadığını iddia etti.

Eski Kırşehir Müftsüsü M.Ş'nin eşi Kur'an kursu öğreticisi Ş.Ş. ise eşinin bireysel emeklilik başvurusu nedeniyle Bank Asyada hesaplarının bulunduğunu belirtti. Burayı faizsiz bankacılık nedeniyle tercih ettiklerini öne süren Ş.Ş, "Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapıyorum. Hakkımızda söylenen sözler birtakım kişilerin eşime duydukları husumetten dolayıdır. FETÖ denilen örgütle bir bağım da yoktur." şeklinde konuştu.

Ara verilen duruşmaya, diğer sanık ve tanıkların dinlenmesiyle devem edilecek.

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