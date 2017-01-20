İçişleri Bakanı Soylu: (2)

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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hepiniz, hepimiz, canımızı, namusumuzu teminat göstererek, and içtik. Çünkü mevzu önemli. Mevzu vatan. Mevzu devlet. Milletin huzurunu, emniyetini, devletin selametini size emanet edeceğiz. Siz uyanık olduğunuz için vatandaşımız, çoluk çocuğumuz rahat uykusunu uyuyabilecektir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sözleşmeli astsubay öğrencileri için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin İncek'teki yerleşkesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığını ilgilendiren düzensiz göç noktasında, geçen yıl 174 bin 466 düzensiz göçmen ve 3 bin 314 insan taciri yakalandığını ve bu konuda önemli başarılara imza atıldığını bilgisini paylaştı.

And içme töreni sırasında bu güzel ülkeye hizmeti, bayrağa, sancağa, millete, cumhuriyete, kanun ve nizama, amirlere bağlılığı, bu değerleri korumak için canların feda edileceğini namus ve şerefi teminat altına alan bir metnin okunduğunu ifade eden Bakan Soylu, paranın, sağlığın, emniyetin, hakkın, hukukun ve vatanın emanet edildiği mesleklerin yeminle başladığını belirtti.

- "Kanundan, hukuktan asla ayrılmayın"

Vatanın, özgürlüğün, hukukun, güvenliğin olmadığı, adaletin tesis edilmediği bir hayatı sürdürmenin mümkün olmadığını vurgulayan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kavramlar o kadar kıymetlidir ki yasal önlemler yanında, en nihayetinde insanı, kendi vicdanına emanet ediyoruz. İşte o yüzden biraz önce hepiniz, hepimiz, canımızı, namusumuzu teminat göstererek, and içtik. Çünkü mevzu önemli. Mevzu vatan. Mevzu devlet. Milletin huzurunu, emniyetini, devletin selametini size emanet edeceğiz. Siz uyanık olduğunuz için vatandaşımız, çoluk çocuğumuz rahat uykusunu uyuyabilecektir.

Kıymetli gençler, açık konuşayım, bu yeminden sonra üzerinize aldığınız iş, sadece bir meslek değildir. Bu bir aşktır. Ve bu aşk, insana öyle kadroydu, maaştı, makam mevkiydi vadetmez. Onlar sadece hayatın sürdürülebilmesi için var olan süreçlerdir Ama bu aşk, size milletin gönlünü vadeder Allah'ın rızasını vadeder, şehadet vadeder. Son kertede Ömer Halisdemir olmayı, Fethi Sekin olmayı vadeder. Elinizde silah olacak. Zor kararlar vermek durumunda kalabileceksiniz. Sizden tek bir isteğim var. Kanundan, hukuktan ve vicdanınızın rehberliğinden asla ayrılmayın. Ne olursa olsun devletinize, hukuka bağlı kalın. Ve bu aziz millet neredeyse, siz orada yer alın. Millet sizin ana babalarınızdır. Ana, baba lafından çıkmayın."

- "Bizim çökeceğimizi zannedenler yanılırlar"

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları bu milletin gördüğünü ifade eden Soylu, milletin meydanlara inerek, tankları kullanan evlatlarına nasihat ettiğini, "Evladım yapmayın" dediğini anlattı.

"Bu öğüdü dinlemeyenler, akıllarını ve vicdanlarını başkasına kiraya verenler, hukuktan ayrılanlar, bugün bir ihanet damgasıyla yaşamak zorunda kalmışlardır. Oysa anne baba sözü dinleyenler, vicdanına kulak verenler, yanlıştan dönenler, bu tuzağa düşmekten kurtulmuşlardır." diyen Soylu, and içen astsubayların gözünde bu ışığı, vicdanı, feraseti, işin gerektirdiği cesaret ve fedakarlığı gördüğünü aktardı.

Bakan Soylu, bir taraftan yemin töreni yapılırken, diğer taraftan yurdun dört bir köşesinde bu milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapan güvenlik güçleri olduğunu belirtti.

Bu arada, İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması sırasında arkasında nöbet tutan asker ile and içme törenine katılan bazı astsubay adayları baygınlık geçirdi.

Salondaki sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından askerler ayağa kaldırılırken, Soylu bayılan asker ile kısa süre sohbet etti.

Konuşmasına devam eden Bakan Soylu, yemin törenlerinde böyle şeylerin olabileceğini belirterek, "Bazen şeker düşer. Bunlar bizim evlatlarımız. Bizim çökeceğimizi zannedenler yanılırlar, biz ayakta ve her zaman dimdik oluruz." dedi.

Törene katılmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Bakan Soylu konuşmasını, and içen astsubay adaylarına "Allah sizleri muhafaza etsin, sizleri korusun." dilekleriyle bitirdi.

- 2 bin 705 öğrenci and içti

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan ise törenin açılışında yaptığı konuşmada, 2 bin 555'i erkek, 150'si kadın olmak üzere, 2 bin 705 astsubay öğrencinin törenle and içtiğini kaydetti.

Tuğgeneral Alkan, öğrencilerin ettikleri yeminle, cumhuriyete ve Türk ulusuna doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceklerini ve gerektiğinde de vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda hayatlarını seve seve feda etmeye hazır olduklarını beyan ederek, mesleğe ilk adımlarını attıklarını vurguladı.

Millet ve devletin, öğrencilerin yetiştirilmesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını anlatan Tuğgeneral Alkan, öğrencilere hitaben şöyle konuştu:

"Milli ve mesleki değerlere, demokrasinin temel ilkelerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı olunuz. Kendinizi, bilim ve aklı rehber edinerek, düşünme, muhakeme etme, araştırma ve öğrenmeye odaklayınız. Komutanlarınızın ve öğretmenlerinizin bilgi ve becerilerinden azami derecede istifade ediniz. Bütün dikkatinizi ve kapasitenizi mezuniyeti müteakip icra edeceğiniz mesleğinizi öğrenmeye veriniz. Meslek yaşamınızın her safhasında, vazifeye bağlılık, vatan, ulus ve cumhuriyet sevgisi, şerefli, dürüst bir hayat ve hepsinin kaynağı olan insan sevgisi prensiplerinden asla vazgeçmeyiniz. Görevi başarmanın temeli, disiplin ve kanunlara mutlak itaattir. Disiplinli olunuz ve disiplini bir hayat tarzı olarak kabul ediniz. Türk ahlakı ve kültürüne bağlı kalarak, feyz aldığınız aile ocağınızdaki kutsal değerleri koruyunuz. Bu anlamlı töreni ve verdiğiniz sözü, ömür boyu unutmayınız. Andın, şeref ve namus sözü olduğunu biliniz. Yapacağınız her işte bunun idrakı içinde olunuz."

Tören, and içen astsubay adaylarının Jandarma Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

(Bitti)