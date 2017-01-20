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Üniversite öğrencilerinden Suriyelilere yardım

20 Ocak 2017 Cuma, 16:08
Üniversite öğrencilerinden Suriyelilere yardım

ORDU (AA) - Ordu Üniversitesi (ODÜ) öğrencileri tarafından toplanan giyecek yardımları Suriye'ye gönderildi.

ODÜ tarafından 8 Aralık 2016'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında öğrencilerin katkılarıyla kadın, erkek ve çocuklar için toplanan 17 bin 684 adet giyecek, 400 koliye yerleştirildi.

Toplanan yardımların gönderilmesi amacıyla ODÜ'nün Cumhuriyet Yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan ODÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Kara, "Halep'te insanlık vahşice katlediliyor ve dünya tarihinin şahit olduğu en acımasız zulümlerden biri yaşanıyor." dedi.

Suriye'de binlerce insanın açlık ve ölümle karşı karşıya kaldığını söyleyen Kara, "Yüce Türk milleti asırlardır mazlum ve ezilen halkların yanında olmuş ve zalimlerin zulmüne dur demek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Şanlı ecdadımızın evlatları olarak bizler de bugün Halep'te insafsızca kış ortasında açlığa ve ölüme terk edilen kardeşlerimize destek olmak için burada toplanmış bulunuyoruz." diye konuştu.

ODÜ yönetimi olarak başlattıkları kampanyaya binlerce öğrencinin katılım göstererek, büyük bir örnek sergilediğini kaydeden Kara, "Ordu Üniversitesi akademik, idari personeli ve öğrencileri olarak bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki Halep'teki kardeşlerimizin ölüme terk edilmesine göz yummayacağız. Dün atalarımızın yaptığı gibi bugün bizler de zalimin düşmanı, mazlumun dostu olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yardım tırı, yapılan konuşma ve duaların ardından iki öğrenci nezaretinde AFAD yetkililerine teslim edilmek üzere Hatay'a gönderildi.


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