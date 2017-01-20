Kanoda milli takım seçme yarışları

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MUĞLA (AA) - Türkiye Kano Federasyonunun düzenlediği Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve TOHM Seçme Değerlendirme Test Yarışları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde 200, 500 ve bin metre mesafeli parkurlarda gerçekleştirilen yarışlar; büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde yapılıyor.

Yarışların Köyceğiz Gölü'nde güzel bir havada başladığını ifade eden Türkiye Kano Federasyonu İdari Koordinatörü Emrah Beşe, "Köyceğiz'de yapılmakta olan yarışların sonunda kategorisinde dereceye giren sporcularla milli takım aday kadrosu belirlenecek, ardından burada seçilen sporcularla Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde milli takım kampı yapılacak." dedi.

Seçmelere ilginin iyi olduğunu belirten Beşe, 2 gün sürecek programa 15 ilden 93 sporcunun katıldığını aktardı.