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ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "El Bab'a Türk'ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'nci günü olduğunu ifade etti.

El Bab'dan acı haberler geldiğini belirten Bahçeli, şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Türk milletine de başsağlığı diledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "El Bab'a Türk'ün demir yumruğu inmeli, kuşatma zaferle taçlandırılmalı, teröristlerden, hain ve zebanilerden iz ve eser kalmamalıdır. Aziz milletimiz Türk askerinin yanındadır. MHP Türk askerinin başarısı için her türlü desteği vermeye her zamanki gibi hazır ve heyecanlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Fırsat verilirse her Türk çocuğunun dünyayı titreceğini biliyorum"

Yarı yıl tatili nedeniyle milyonlarca öğrencinin karnelerini aldığını hatırlatan Bahçeli, tüm öğrencileri tebrik etti.

Velilere ve öğretmenlere iyi dileklerini sunan Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Karnede zayıf varmış, notlar düşük ya da yüksekmiş, orasında değilim. Fırsat verilirse her Türk çocuğunun dünyayı titreteceğini biliyorum. Karne bugün kırıksa yarın tamir edilir. Önce kendine güvenen, milletine ve öz değerlerine bağlanmış inançlı ve ahlaklı nesiller yetişmelidir. Şahsen gelecekten çok ümitliyim. Pırıl pırıl evlatlarımızı görünce göğsüm kabarıyor, umutlarım kanatlanıyor, şevkim katlanıyor. 'Ne Mutlu Türküm' diyene sözünü haykıran bir kişi de kalsa orada medeniyet, millet, muzaffer bir ruh vardır. Eğitim bu şuuru vermelidir. "Gözümde ve gönlümde bir Türk dünyaya bedeldir."

- "Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemeyecek"

Bahçeli, 20 Ocak 1990'ın Türk milleti ve özellikle Azerbaycanlılar için karanlık ve acı bir tarih olduğuna işaret ederek, "20 Yanvar'da (Ocak) Türk'ün kanı akmıştır. 27 yıl önce, 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece Bakü'de cinayet ve şiddet düğmesine basılmış, Rus tankları soydaşlarımızın üzerine yürümüştür. Bağımsızlık sevdasını cesaretleriyle tutuşturup zulme meydan okuyan, esarete başkaldıran gardaşlarımız acımasızca hedef alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakü sokaklarının ateşe boğulduğunu, tankların palet gürültülerinin mazlumların feryatlarını bastırdığını anlatan Bahçeli, kinin ve zalimliğin volkan gibi patladığını aktardı.

Dağlık Karabağ işgalini protesto etmek amacıyla toplanan ancak saldırıya uğrayan 143 kişinin şehit olduğunu, 611 kişinin ise yaralandığını belirten Bahçeli, "Üç renkli bayraklarının altında hür ve bağımsız yaşama irade ve isteğiyle şehadete eren gardaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türklüğün yaşandığı her coğrafya bizim ilgi ve duyarlılık alanımızdadır. Azerbaycanlı soydaşlarımız Türk'tür, Türk milletinin vakur ve asil mensuplarıdır. Bir filmdeki boks sahneleri bizim tarih ve kültür bağlarımızı incitemeyecek, dahası zedelenmesine hiçbir millet evladı izin vermeyecektir." değerlendirmesine yer verdi.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Coğrafyalarımız ayrı, devletlerimiz farklı olabilir ama biz aynı milletin, yürekleri bir atan evlatlarıyız. Ayrımız gayrımız yoktur. Bakü'de Mahnı, Ankara'da oyun havasıyız. Gence'de destan, Dumlupınar'da zaferiz. Hocalı'da gözyaşı, Kars'ta duayız. Bir yanımız Bahtiyar Vahapzade ise diğer yanımız Mehmet Akif Ersoy'dur. Bizim nezdimizde Karacaoğlan neyse Kurbani odur. Guba'da ses veren balaban, Hızı'da dile gelen Tar, Erzurum'da vuran davulun, İstanbul'da öten neyin ikiz kardeşidir. Mustafa Kemal ne kadar Türk ise Mehmet Emin Resulzade, Haydar Aliyev, Ebulfez Elçibey de Türk’tür, Türk’ün iftihar listesinin zirveleridir. Azadlık kaderimiz, Turan ülkümüzdür."