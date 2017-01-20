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"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı"

20 Ocak 2017 Cuma, 19:00
"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı"

HAKKARİ (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, insanların Hakkari'deki huzur ikliminin hakim olacağına inanarak yatırımı ve istihdamı artırmayı düşündüklerini belirterek, "Terörün getirdiği sıkıntıları aşarak şehri büyütme öz güvenini burada gördüm. Bu, bizi çok mutlu etti." dedi.

Yegin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alıç ve İŞKUR İç Denetim Birimi Başkanı Cihat Demiralp ile Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.

Daha sonra esnaf ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Yeğin, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamları ve oda temsilcileriyle görüştü.

Yeğin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında kente geldiklerini belirterek, Hakkari'de büyük bir öz güven gördüğünü söyledi.

Ziyaretlerde çalışanların sorunlarını, çalışma hayatında karşılaştıkları hadiseler çerçevesinde önerilerini, fikirlerini ve projelerini dinleyerek not aldıklarını anlatan Yegin, "Bizim için de karar süreçlerinde çok etkili oluyor bunlar. Yeni ve güzel fikirler çıkıyor ortaya. Esnaf, sanayici, ticaret, sanayi odaları ve borsalarımızla bir araya geliyoruz. Sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz." şeklinde konuştu.

Hakkari'de esnafla ve sokaktaki vatandaşlarla görüştüklerini, gördüklerinin umut verici olduğunu vurgulayan Yegin, şöyle devam etti:

"Bu şehirde huzurun geleceğine toplumumuz, şehrimiz, yaşayanlarımız inanmaya başlamış. İnsanlar, bu huzur ikliminin artık burada çok net bir şekilde hakim olacağına inanarak, yatırımı, istihdamı artırmayı düşünüyor. Terörün getirdiği sıkıntıları aşarak şehri büyütme öz güvenini burada gördüm. Bu, bizi çok mutlu etti. Devletinin terörle mücadeleyi sonuna kadar, eksiksiz ve kesintisiz sürdüreceğine ve bununla beraber hayatın da normalleşeceğine inanan bir Hakkari gördük. Devlet-millet, devlet-esnaf, esnaf-satıcı, kadın-erkek, sağlıklı-engelli, Kürt-Türk, hep beraber el ele vereceğiz. Allah'ın izni ile bu memleketin öz güveni ile beraber potansiyelini de ortaya çıkaracağız."

Yeğin, bakanlık olarak sonuna kadar tüccarlar ve ticaret erbabının arkasında olduklarını vurguladı.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş da bakanlık yetkililerinin talep ve isteklerini dinlemelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini söyledi.

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