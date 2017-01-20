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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 2 yaralı

20 Ocak 2017 Cuma, 19:14

ERZURUM (AA) - Erzurum'da silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Palandöken ilçesi 2. Marketler mevkisinde araçtan inen kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler, silah ve pompalı tüfekle Fatih Erçek ile Adem Ocak'a saldırdı.

Erçek tüfekle, kaçmaya çalışan Ocak ise bıçakla yaralandı. Zanlılar, olayın ardından yaya olarak kaçtı.

Yaralılar, ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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