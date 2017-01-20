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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Kandil'e düzenlenen hava harekatı

20 Ocak 2017 Cuma, 20:20

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen hava harekatında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 18 Ocak'ta düzenlenen hava harekatı sonucu, 13 teröristin öldürüldüğü, 9 teröristin yaralandığı belirlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, 8 hedef imha edilmişti.

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Başbakan Binali Yıldırım: &quot;MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı. Meclis Genel Kurulunda, değişiklik görüşmelerinde, bu değişikliği savunduk. Doğruluğunu, haklılığını savunduk. Sokakta da vatandaşa giderken de biz milletimize AK Parti olarak bu anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız ve 'Evet' demesini isteyeceğiz. MHP de hem kendi teşkilatına hem de milletimize kendi bakış açısından aynı şeyler söyleyecek. Farklı şeyler söylenebilir ama amaç birliği var, amaç aynı.&quot;
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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: "MHP AYRI PARTİ, BİZ AYRI PARTİYİZ AMA HEDEFİMİZ AYNI. MECLİS GENEL KURULUNDA, DEĞİŞİKLİK GÖRÜŞMELERİNDE, BU DEĞİŞİKLİĞİ SAVUNDUK. DOĞRULUĞUNU, HAKLILIĞINI SAVUNDUK. SOKAKTA DA VATANDAŞA GİDERKEN DE BİZ MİLLETİMİZE AK PARTİ OLARAK BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖNEMİNİ ANLATACAĞIZ VE 'EVET' DEMESİNİ İSTEYECEĞİZ. MHP DE HEM KENDİ TEŞKİLATINA HEM DE MİLLETİMİZE KENDİ BAKIŞ AÇISINDAN AYNI ŞEYLER SÖYLEYECEK. FARKLI ŞEYLER SÖYLENEBİLİR AMA AMAÇ BİRLİĞİ VAR, AMAÇ AYNI."
Başbakan Yıldırım: &quot;Bu anayasa değişikliği, ülke yönetiminde zaman ekonomisi sağlayacak. Yani işler daha kısa sürede halledilecek. Bürokrasiyle siyaset arasındaki ayrışma ortadan kalkacak. Sistem didişmeyi, çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Kararların hızlı verilmesini sağlıyor. Türkiye'yi, yönetimi güçlendiriyor.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, ÜLKE YÖNETİMİNDE ZAMAN EKONOMİSİ SAĞLAYACAK. YANİ İŞLER DAHA KISA SÜREDE HALLEDİLECEK. BÜROKRASİYLE SİYASET ARASINDAKİ AYRIŞMA ORTADAN KALKACAK. SİSTEM DİDİŞMEYİ, ÇİFT BAŞLILIĞI ORTADAN KALDIRIYOR. KARARLARIN HIZLI VERİLMESİNİ SAĞLIYOR. TÜRKİYE'Yİ, YÖNETİMİ GÜÇLENDİRİYOR."

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