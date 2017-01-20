Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Romanya'da

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BÜKREŞ (AA) - Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti, Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Selim Cerrah ve Vakfın Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır'dan oluşan Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti ilk olarak Romen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüştü.

Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya'da okul açılması konusunda Rumen yetkililerle çeşitli temaslarda bulunduklarını ve görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, Romanya'da okul açılmasına ilişkilerin çalışmaların başlatılması konusunu Vakfın yetkili kurullarında görüşerek karara bağlayacaklarını ifade etti.

Heyet daha sonra Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği konutunda Türk sivil toplum kuruluşları, Türk-Tatar soydaş toplumun temsilcileri ile bir araya gelerek Vakfın kuruluş amacı ve gelecekteki faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve katılımcıların taleplerini dinledi.

Heyet, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilciliğini ziyaret etti.