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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Fırat Kalkanı Harekatı

20 Ocak 2017 Cuma, 23:37
Fırat Kalkanı Harekatı

ERZİNCAN (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Topal’ın Erzincan'da yaşayan kız kardeşine acı haber ulaştı.

Topal'ın şehadet haberini alan yakınları ve komşuları, Mimarsinan Mahallesi'ndeki evine giderek şehidin kız kardeşi Sibel Demir'i teselli etmeye çalıştı.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş, Demir'in evine gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin kız kardeşinin evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Demir'in İstanbul'daki cenaze törenine katılmak üzere yola çıkacağı belirtildi.

Şehit Topal'ın, 7 çocuklu ailenin 2 erkek çocuğundan biri olduğu ve ailesinin iki yıl önce Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinden İstanbul'a göç ettiği öğrenildi.

- Başbakan Yıldırım ile yemek yemişti

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit düşen Topal, yılbaşı gecesi Başbakan Yıldırım ile aynı karavanadan akşam yemeği yiyen askerlerden biri olarak biliniyor.

Yıldırım, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde askerlerle yılbaşı akşamı yemekte bir araya gelmişti. Yıldırım, masasında bulunan ve yemek yiyerek sohbet ettiği askerlerden Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tuna ve Tank Astsubay Üstçavuş Kenan Taze'nin ailelerini telefonla aramıştı.

Başbakan Yıldırım, şehit Uzman Çavuş Selim Topal'ın babası Salih Topal ile telefonda kısa bir görüşme yapmıştı.

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