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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 00:10
Ordu'da uyuşturucu operasyonu

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesinde uyuşturucu sattıkları ve temin ettikleri ihbarı üzerine biri kadın 8 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 76 uyuşturucu hap, 20 gram kubar esrar ve hassas teraziler ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.K, İ.K, R.T, S.S, F.K, S.T, O.İ ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, İ.K, R.T, S.S ve F.K. Efirli Cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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