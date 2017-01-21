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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Karda mahsur kalan 6 teknisyen kurtarıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:46
Karda mahsur kalan 6 teknisyen kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle TRT ve GSM şirketine ait verici istasyonlarında 4 gündür mahsur kalan 6 teknisyen, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Mahyatepe mevkisindeki iki istasyonda bulunan teknisyenler, yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede 4 gün önce mahsur kaldı.

5'i TRT, biri GSM şirketine ait verici istasyonlarındaki teknisyenler, erzaklarının tükenmesi üzerine durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine paletli kurtarma aracıyla yaklaşık 5 saatte güçlükle bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, mahsur kalanları 10 kilometrelik yolculuğun ardından Demirköy-Kırklareli karayoluna götürdü.

Teknisyenler, servis aracıyla evlerine gönderildi.

Teknisyenlerden Şenol Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 gündür mahsur kaldıklarını belirterek, kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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