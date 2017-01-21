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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:50
Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Çiçek (44) yönetimindeki 17 RU 322 plaklı otomobil, Yerlisu köyü yakınlarında, yol kenarında park halinde bulunan 42 EBE 72 plakalı tıra, arkadan çarptı.

Kazada sürücü Çiçek yaralandı, yanında bulunan kızı Hazal Çiçek (17) hayatını kaybetti.

Genç kızın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba Çiçek'te aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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