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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'da silahlı kavga güvenlik kamerasında

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:19

KONYA (AA) - Konya'da otoparkta çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Otomobil sürücüsü Erol D, merkez Karatay ilçesi Melike Hatun Çarşısı yakınlarındaki otoparkta görevli Nuri Taka Türkmen ile park ücreti konusunda tartışmaya başladı.

Çevredekilerin araya girmesiyle tartışmanın sona erdiği sanılırken Erol D, aracından aldığı av tüfeğiyle Türkmen'e ateş etti.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheli Erol D, kısa sürede yakalandı.

Olay, yakınlardaki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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