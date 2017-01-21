21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla'da karbonmonoksit zehirlenmesi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:20
Muğla'da karbonmonoksit zehirlenmesi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karadere Mahallesi'nde yaşayan ve sabah uyandığında kendisini kötü hisseden Ali İhsan Canözü (59), eşi Zeynep (38) ile çocukları Onur (10) ve Osman’ı (13) uyandırdı.

Eşi ve çocuklarının da aynı şikayetlerde bulunması üzerine Canözü, komşularına giderek yardım istedi. Komşularının durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Canözü ailesi, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evlerindeki soba borularının delik olması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Milas Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL

MİLAS BELEDİYESİ İLE DİSK GENEL-İŞ ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Marmaris'te kumar operasyonu
YEREL

MARMARİS'TE KUMAR OPERASYONU
Kano Milli Takım seçmeleri Köyceğiz'de yapılıyor
YEREL

KANO MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ KÖYCEĞİZ'DE YAPILIYOR
Marmaris'te huzur operasyonları devam ediyor
YEREL

MARMARİS'TE HUZUR OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR
Kaymakam Arslan kursiyerlerin çalışmalarını izledi
YEREL

KAYMAKAM ARSLAN KURSİYERLERİN ÇALIŞMALARINI İZLEDİ
Bodrumspor altyapısı başarısını şampiyonluklarla taçlandırıyor
YEREL

BODRUMSPOR ALTYAPISI BAŞARISINI ŞAMPİYONLUKLARLA TAÇLANDIRIYOR
Bodrumspor altyapısı başarısını şampiyonluklarla taçlandırıyor
YEREL

BODRUMSPOR ALTYAPISI BAŞARISINI ŞAMPİYONLUKLARLA TAÇLANDIRIYOR
Kanoda milli takım seçme yarışları
YEREL

KANODA MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞLARI
Milas Kızılay Şubesi'nden Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

MİLAS KIZILAY ŞUBESİ'NDEN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Başkan TÜRSAB üyeleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN TÜRSAB ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Muğla'daki cinayet
YEREL

MUĞLA'DAKİ CİNAYET
Tartıştığı annesini bıçakladığı iddiası
YEREL

TARTIŞTIĞI ANNESİNİ BIÇAKLADIĞI İDDİASI
Dalamanlı muhtarlar külliyede
YEREL

DALAMANLI MUHTARLAR KÜLLİYEDE
GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - MUĞLA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Güreşçi Zabıta'dan Başkan Gürün'e Ziyaret
YEREL

GÜREŞÇİ ZABITA'DAN BAŞKAN GÜRÜN'E ZİYARET
Bodrum Mandalina Şenliği başladı
YEREL

BODRUM MANDALİNA ŞENLİĞİ BAŞLADI
Muğla Emniyetinden FETÖ operasyonu
YEREL

MUĞLA EMNİYETİNDEN FETÖ OPERASYONU
Memur-Sen'in Umre Yolculuğu Başladı
YEREL

MEMUR-SEN'İN UMRE YOLCULUĞU BAŞLADI
Fethiye'de Evde Eğitim Gören Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadılar
YEREL

FETHİYE'DE EVDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER KARNE HEYECANI YAŞADILAR
Cinayet zanlılarına olay yerinde tatbikat
YEREL

CİNAYET ZANLILARINA OLAY YERİNDE TATBİKAT
Bodrum'da çocuklara karne hediyesi kar oldu
YEREL

BODRUM'DA ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ KAR OLDU
Okutur; &quot;Bankalar, krizdeki turizme destek vermiyor&quot;
YEREL

OKUTUR; "BANKALAR, KRİZDEKİ TURİZME DESTEK VERMİYOR"
Ortaca'da Atatürk bulvarı yenileniyor
YEREL

ORTACA'DA ATATÜRK BULVARI YENİLENİYOR
Dolandırıcılık zanlısı kimlik kontrolü, annesi ziyarette yakalandı
YEREL

DOLANDIRICILIK ZANLISI KİMLİK KONTROLÜ, ANNESİ ZİYARETTE YAKALANDI