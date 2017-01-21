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Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:57


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ligdeki son maçında Bursaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek bu sezon ilk kez üst üste iki dış saha müsabakasını kazanmaya çalışacak.

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Slovak oyuncu Matus Bero, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Öte yandan Trabzonspor, Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililer, saat 14.30'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

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