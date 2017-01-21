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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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"Medyayı karalamayalım ama düzgün kullanalım"

21 Ocak 2017 Cumartesi, 14:02

KONYA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "Medyayı hayırla ve doğru yolda kullanırsan, doğru şeyler olur. Medyayı topyekün karalamayalım ama düzgün kullanalım." dedi.

Yerlikaya, bir otelde düzenlenen "Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi" isimli TÜBİTAK-4005 projesinin kapanış programında, medya okuryazarlığının seçmeli ders olarak okutulması yolunda büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Gelişen iletişim teknolojilerinin iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, medya düzgün kullanılmadığında birtakım sorunların ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

"Uçak düşüyor diye uçağa binmeyelim mi? Hayır, medyayı kullanacağınız. Medyayı hayırla ve doğru yolda kullanırsan, doğru şeyler olur. Medyayı topyekün karalamayalım ama düzgün kullanalım." diye konuşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Medya okuryazarlığı dersindeki amacımız budur. Yaptığımız araştırmalara göre çocuklarımız 4-5 saat televizyon ve radyo kullanıyor. Bu çok yüksek. Dolayısıyla her şey dozajında ve ihtiyacın kadar aldığında faydalıdır. İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle eğitim ve bilgi hızlı yayılıyor. Bu kadar gelişen teknolojinin de elbette birtakım yan tesirleri olacak. Zararlarını bilir, ona göre kullanırsak, o zaman çok daha iyi neticeler alırız. Medya okuryazarlığı dersini genç iletişimcilerin vermesi yönünde talepler geliyor. Onun da takipçisiyiz. Medya okuryazarlığı dersi seçmeli değil de zorunlu hale gelirse, o zaman iletişim fakültesi mezunlarından da öğretmen alabileceğiz. İnşallah onun da yolu açılır."

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

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