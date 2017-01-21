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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahıyla ateş etsinler. İstedikleri kadar AK Parti İl Teşkilatına ateş etsinler. Bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Şunu iyi bilsinler ki kardeşlerim bizler bu yola her şeyimizi koyduk."

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