Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Ankara Ostim
Hakemler: Ali Zağlı, Tamer Okuldaş, İsmail Uğur Göçmen
BUGSAŞ Spor: Oğuz, Cebrail, Mahmut, Eren, Doğan, Raşit (Dk. 80 Yaşar), Selman (Dk. 57 Mikail), Ömer, Okan, Arif (Dk. 67 Şahin), Mustafa
İnegölspor: Şener, Kemal, Recep, Bilal, Lider, Emrah (Dk. 57 Hasan), Hacı (Dk. 75 Ömürcan), Hakkı, Oğuz, Raif, Emre
Gol: Dk. 70 Okan (BUGSAŞ Spor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Ömer, Dk. 77 Şahin (BUGSAŞ Spor), Dk. 21 Kemal (İnegölspor)
ANKARA (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta BUGSAŞ Spor, sahasında İnegölspor'u 1-0 yendi.