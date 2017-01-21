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Küpkıran Kayak Merkezi'nde sömestir tatili yoğunluğu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 15:59
Küpkıran Kayak Merkezi'nde sömestir tatili yoğunluğu

AĞRI (AA) - Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi, sömestir tatilinin başlamasının ardından yoğun ilgi görüyor.

Ağrı'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden kayak merkezine gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Çocuklar kızaklarla kayarken, anne ile babaları snowboard ve kayak yaparak tatilin keyfini çıkardı.

Küpkıran Kayak Merkezi işletmecisi Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatili nedeniyle sezonun en hareketli dönemini yaşadıklarını söyledi.

Kayak sporunun eski yıllarda "zengin sporu" olarak anıldığını anlatan Yılmaz, şimdi her kesimden vatandaşın kayağa ilgi duyduğunu dile getirdi.

Vatandaşların çocuklarıyla tesise gelerek güzel vakit geçirdiğini belirten Yılmaz, "Ağrı'da mevsim şartları kayağa çok uygun. Tatil nedeniyle veliler çocuklarını kayağa getirerek, onlara güzel bir karne hediyesi vermiş oldu." dedi.

Vatandaşlardan Osman Boğa da yarıyıl tatili nedeniyle öğrenci ve öğretmelerin kayak tesisine gelerek vakit geçirdiğini ve merkezde aşırı yoğunluk oluştuğunu kaydetti.

Pistin kayak yapmaya çok uygun olduğunu, ilerleyen günlerde kar yağışının da beklendiğini dile getiren Boğa, "Kar yağışının da etkisiyle kayak merkezindeki yoğunluk daha da artacaktır." diye konuştu.



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