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Engelli taraftara verilen "çirkin ve kötü tezahürat" cezası

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:08


SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılan Sivasspor-Adana Demirspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle ev sahibi ekibe verilen ceza kapsamında elektronik bileti bloke edilen işitme engelli taraftar İlhan Biçer, yarın yapılacak Sivasspor-Boluspor maçını Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) girişimiyle protokol tribününden izleyecek.

Engelli taraftar İlhan Biçer, oğlu Cihan aracılığıyla işaret diliyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın yapılacak maçı izleyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Boluspor maçı için kartının bloke olduğunu öğrenince şok yaşadığını ifade eden Biçer, "Küfür etmem imkansız. Dün de tüm Türkiye bu olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine TFF yetkilileri kulüp başkanım Mecnun Otyakmaz'ı aramışlar. Beni şeref tribününe davet ettiler." şeklinde görüşlerini aktardı.

Tribünlerde küfür eden taraftarlarla etmeyenlerin aynı cezayı çektiğini vurgulayan Biçer, "Bunun için bir çalışma yapılması gerekiyor. Herkese ceza verilmemeli, yapanlar tespit edilmeli." ifadelerini kullandı.


- Otyakmaz: "Kişisel mağduriyet bu şekilde halledilmiş oldu"


Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da engeli vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için federasyon tarafından telefonla arandıklarını söyledi.

Biçer'in mağdur olduğunu aktaran Otyakmaz, "Engeli kardeşimizin bu durumu, TFF'yi ve Sivasspor Kulübünü rahatsız etti. Bunun telafisi için de federasyon tarafından arandık. Federasyonun misafiri olarak şeref tribününde ağırlanması istendi. Bu kişisel mağduriyet bu şekilde halledilmiş oldu." diye konuştu.

Kulüpler olarak Passolig'den beklentilerinin belli olduğunu dile getiren Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bizim baştan beri beklentimiz, gerçekten kötü tezahürat yapanların cezalandırılmaları. Bu tür tezahüratlara katılmayan iyi niyetli taraftarların, tribünlerin cezalandırılmasıyla mağdur edildiğini görüyoruz. Aslında bunun telafisi için bu örneğin bir emsal teşkil etmesini, daha iyi anlaşılması açısından bir nebze de iyi olduğunu düşünüyorum. Yeni mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi için bu konuda hassasiyet ve düzenleme istiyoruz."

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 24 Aralık 2016'da TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılan Sivasspor-Adana Demirspor maçında kötü ve çirkin tezahüratta bulunulduğu gerekçesiyle maraton alt tribün D blok, maraton üst tribün D blok ve güney alt Osman Seçilmiş tribünü D bloğa giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesini kararlaştırmıştı.

Karşılaşmayı maraton D blokta oğlu Cihan ile izleyen ve doğuştan işitme engeli bulunan 44 yaşındaki İlhan Biçer de diğer taraftarlar gibi cezalı duruma düşmüştü. Biçer'in mağduriyetinin gündeme gelmesinin ardından TFF çalışma başlatmıştı.

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