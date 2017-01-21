Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yoğunluk

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, okullarda sömestir tatilinin başlamasının ardından yoğunluk oluştu.

Kent merkezine 13 kilometre mesafede bulunan, 2 bin 300 metre rakımdaki kayak merkezi, yarıyıl ve hafta sonu tatili nedeniyle vatandaşların akınına uğradı.

Kayak takımlarının yanı sıra leğenlerle bölgeye gelen vatandaşlar, çocuklarıyla eğlendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ziyaretçilere sıcak çorba ve ekmek ikramında bulundu.

Öğrencilerden Badi Şirikçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karne hediyesi olarak babasının kendisini kayak merkezine getirdiğini, çok mutlu olduğunu söyledi.

Sebiha Mengü de ailesiyle kayak yapmaya geldiğini ve tatilin çok eğlenceli geçtiğini belirtti.

Zeynep Bera Pekeren, karnesinin kötü olduğunu ancak babasının yine de kendisini ve kardeşini eğlendirmek için merkeze getirdiğini anlattı.

Kardeşiyle çok güzel eğlendiklerini ifade eden Pekeren, iyi bir tatil geçirdiklerini dile getirdi.