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ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'ne göre, komutanlık personelinin izin ve yazışmaları gibi hususlar mülki amirlerin kontrolüne bırakıldı.

"Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Jandarma Genel Komutanlığının yeni yapılanmasına uygun olarak teşkilat yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları ile diğer makamlarla ilişkileri düzenlendi.

- Çalışma ve iş birliği esasları

Düzenlemeye göre, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı olacak, jandarma teşkilatının en üst amiri olan İçişleri Bakanı, teşkilatı idare edecek.

Jandarma Genel Komutanı tüm jandarma teşkilatının komutanı olarak teşkilatın sevk ve idaresinden, mevzuat hükümlerinin yürütülmesini sağlamaktan, bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların uygulanmasından İçişleri Bakanı'na karşı sorumlu olacak.

Jandarma bölge komutanları, konuşlu olduğu ilin valisine, il ve ilçe jandarma komutanları ise mülki amirlere bağlı ve sorumlu olarak görev yapacak.

Mülki amirler ile adli makamlar, mevzuat hükümlerine uygun olarak jandarma komutanlarına ve diğer jandarma personeline doğrudan emir verme yetkisine sahip olacak.

Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığına mensup personelin izin ve yazışmaları gibi hususlar mülki amirlerin kontrolüne bırakıldı.



- Özel kolluk ve özel güvenlikle ilişkiler

Özel kolluk, jandarmanın görevine giren bir olayla karşılaştığında, mevzuatta başka bir hüküm yoksa olaya el koyacak.

Daha sonra jandarmaya olayı haber verecek özel kolluk, kaybolması muhtemel delilleri toplayacak, kaybolmasını önleyecek, olay yerini koruyup, olayla ilgili eylemcileri yakalayacak.

Jandarma, "İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki iş yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetleyecek ve denetleme sonuçlarını gereği yapılmak üzere, mülki amire bildirecek.

Mesken içinde ve dışında saat 00.00'dan sonra her ne amaçla olursa olsun çevredeki halkın rahat ve huzurunu bozacak şekilde gürültü yapanlar, jandarma tarafından men edilecek. Bu yasağı dinlemeyenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak.

Düğün, nişan, konser, panayır, festival ve benzeri toplanmalarda kamu düzeninin korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına imkan sağlamak için ilgililer 48 saat önce mülki amire bildirimde bulunacak.

Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakilleri, bu iş için ayrılmış olan ceza infaz kurumu araçlarıyla yapılacak.

Bu gibi araçların bulunmaması ya da sevk ve naklin bu araçlarla yapılamaması durumlarında öncelikle kamuya ait kitle ulaşım araçlarından ya da diğer toplu taşıma araçlarından yararlanılacak. Jandarmaya ait hizmet araçları, sevklerde kullanılmayacak, gerektiğinde hükümlü ve tutukluların uçak ile sevkleri sağlanabilecek.

- Önleme araması

Jandarma, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin vereceği yazılı emirle kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kağıtlarını ve eşyasını arayabilecek.

Gereken tedbirleri alan jandarma, suç delillerini koruma altına alarak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapacak.

Arama kararında veya emrinde sebebi, konusu ve kapsamı, yapılacağı yer, yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre belirtilecek.

Önleme araması yapılabilecek yerler şöyle:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresi, özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresi, halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerler, idarecilerinin talebiyle ve mevzuatta yer alan usul ve şartlara uygun olarak yükseköğretim kurumlarının içleri, bunların yakın çevreleri ile giriş ve çıkışları, umumi veya umuma açık yerler, her türlü toplu taşıma araçları ile seyir halindeki taşıtlar."

Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan iş yerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamayacak.

Önleme aramasının sonucu, arama kararı veya emri veren merci ya da makama bir tutanakla bildirilecek.

- Polis ve sahil güvenlik ile ilişki

Jandarma sorumluluk alanında herhangi bir suçla karşılaşan sahil güvenlik veya polis, olaya müdahale etmek ve jandarmaya haber vermek, jandarmanın istemi üzerine gerekli yardımı yapmakla yükümlü olacak.

Bu tür durumlarda, sahil güvenlik ve polis, jandarma gelinceye kadar olay yerinde soruşturma yapamayacak, durumu olduğu gibi koruyarak, delillerin kaybolmaması için gereken önlemleri alacak.

Polis veya sahil güvenlik, jandarmanın makul bir sürede gelememesi durumunda Cumhuriyet Savcısı'nın talimatına göre hareket edecek.

3 Kasım 1983 tarihli ve 7362 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği" ise yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'de 27 Temmuz 2016'da yayımlanan 668 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname" ile Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlanmıştı.

