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BURSA (AA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Milli paramıza sahip çıkmamız lazım. Milli paraya sahip çıkmak, dövizin Türkiye'deki yapılanmasını bir nebze değiştirecektir." dedi.

TÜMSİAD Bursa Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu'na katılan Doğan, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni pazarlarda ihracatın artırılmasına dönük çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu çerçevede özellikle Afrika, "Sahra Altı" denilen pazarlara seyahatler planladıklarını belirten Doğan, "Uzak Doğu, Afrika haricinde Hindistan, Pakistan ve Malezya, Endonezya gibi Asya pazarları da çok önemli. Ekonominin canlanması, içeride ihracatın artmasıyla beraber birtakım girdiler de oluşacaktır." diye konuştu.

Doğan, döviz kurlarındaki gelişmelere değinirken de "Doların ateşini söndürmek uluslararası küresel sermayeyle alakalı." ifadesini kullandı. Yaşar Doğan, şöyle devam etti:

"Şu anda bununla ve faizle alakalı Merkez Bankasının çalışmaları var. Bu, birlik ve beraberliği gerektiren bir konu. Merkez Bankası, piyasaya dolar sürdüğü zaman diğer özel bankaların dolar alımı değil, onların da dolar satımıyla piyasayı rahatlatmasıyla alakalı çalışmalar yapması gerekiyor. Donald Trump'ın gelmesiyle beraber Fed'in faiz indirimi ya da çıkarımı bir şekilde oluşacak. Trump, milli politikalar üretmek istiyor. Bu milli politikalar, dövizin Amerika'ya dönmesi ve yurt dışı piyasalarda da değerlenmesiyle alakalı bir öngörü oluşturmakta. Eğer kredi notlarıyla alakalı olarak yatırımcıların Türkiye'ye gelişi artarsa ve bir nebze olsun sabit kalırsa bu durumdan çok fazla etkilenileceğini düşünmüyorum. Yılbaşı itibariyle baktığımızda zaten döviz kuru, beklenen rakamlardan çok az, birkaç puan yukarıda giriş yaptı."

- "İthalat ve ihracattaki dengeleri iyi kurmamız lazım"

"Dövize endeksli olmamak gerekir" diyen Doğan, şunları kaydetti:

"Milli paramıza sahip çıkmamız lazım. Milli paraya sahip çıkmak, dövizin Türkiye'deki yapılanmasını bir nebze değiştirecektir. Güçlü bir ekonomi kuracaksanız ihracattaki birtakım dengeleri iyi kurmanız gerekiyor. Avrupa, bizim en iyi partnerlerimizden biri. Gözardı etmememiz, ithalat ve ihracattaki dengeleri iyi kurmamız lazım. Dengelerde çok açık bir makas yok. Yükte hafif, pahada değerli, çip, yazılım gibi ürünler satabilirsek ciddi bir denge sağlayabiliriz. İş adamlarının yatırımları son zamanlarda sınır bölgemizde yaşanan talihsiz durumdan etkilendi. Tabi yurt dışı yatırımcıları için Türkiye en iyi pazarlardan biri. Teveccühlerini hala gösteriyorlar, çeşitli firmalar, ciddi yatırımlar yapıyor."



