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Maçın ardından

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:33

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Akhisar Belediyespor’da teknik direktör Tolunay Kafkas, içeride ve dışarıda alınan her puanın değerli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, ligin son 10 haftasında en az gol yiyen takım olduklarına dikkat çekti.

Oyuna iyi başladıklarını, rakip takım karşısında baskı kurmayı başardıklarını ifade eden Kafkas, "İkinci yarının başında oyundan düştük fakat orta saha değişikliğini yapınca tekrar toparladık. Ligde son 10 maçta en az gol yiyen takımız. Çok çalışıyoruz, üstüne koymaya çalışıyoruz. İçeride ve dışarıda alınan her puanı değerli buluyorum. Önümüzde ciddi maçlar var onlara odaklanıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.


- Kayserispor cephesi


Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise yaptığı açıklamada deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Maçın sonlarına doğru çok gidiş geliş oldu ama oyunun genelinde iyi mücadele ettik. Kazanmak için büyük çaba sarf ettik. Maç pozisyon açısından bize daha çok dönüktü. Fizik olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Mücadeleden memnunum. Oyuncular kazanmak için her şeyi yaptılar. Akhisar iyi bir takım, güzel savunma yaptı. Deplasmanda alınan 1 puan her zaman iyidir."

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