21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İkinci el otoya "garanti" zorunluluğu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 17:48

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el motorlu kara taşıtının satışını yapan veya satışına aracılık eden işletmelere, taşıtın motor ve şanzıman gibi parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir süre veya kilometre için geçerli olacak şekilde garanti verme yükümlülüğü getireceklerini bildirerek, "Aracını galeriden veya bu işle iştigal eden bir iş yerinden aldığında, 5 veya 500 kilometre gittiğinde ya da 5 gün sonra arıza vermemesi gerekir. Kilometre sınırını tam netleştirmedik ama ikinci el ticaret yapanları zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil makul bir süre olacak." dedi.

Tüfenkci, Otonomi'de düzenlenen toplantıda, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yurt dışından sıfır diye ithal edilen ama AB mevzuatına göre ikinci el olarak değerlendirilen araçların, Türkiye'de kullanımında gümrük mevzuatı açısından büyük sıkıntılar çıktığını hatırlatan Tüfenkci, gümrük idarelerince yapılan incelemelerde, bazı araçlara el konulduğunu, bazılarının takibe alındığını, bazılarının da incelemelerinin sürdüğünü söyledi. Yurt dışından getirilen araçların, ülkeye girdikten sonra ikinci, üçüncü hatta dördüncü ele ulaştığını bildiren Tüfenkci, burada iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetine yol açan uygulamalarla karşılaştıklarını anlattı.

Tüfenkci, bu konuda inceleme yaptıklarını belirterek, "Türkiye'de bu mevzuat tehdidi altında bulunan yaklaşık 40 bin araç mevcuttu. Bunların bir kısmının incelemeleri tamamlanmış ve gümrük otoparklarını çekilmiş, bir kısmının da incelemesi ve takibatı devam ediyordu. Son çıkan torba yasa ile beraber, sektörden büyük bir talep vardı... Bu alanda bir düzenleme ihtiyacı hissettik ve kısa zamanda düzenlemeyi yaparak, hayata geçirdik." diye konuştu.

Gümrük Kanunu'nun ilgili maddesinde, "Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir." hükmünün yer aldığını anımsatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu tip eşyalarda, gümrüklenmiş değerinin yüzde 25'ini 6 ay içinde yatırdığı takdirde, araç kimin elindeyse, kim yatırırsa o aracı elinde olan vatandaşa yatırdığında, o aracı kendisine iade edelim. Bundan sonra da yakalamalarda bulunulmasın, sadece şüphelenilen ve incelemeye tabi olan araçlar sicile şerh verilerek, araç sahibinde kalsın. İnceleme sonucuna göre, bir karar verilsin hükmünü getirdik. Ayrıca bu durumda olup da halen incelemeye başlanmamış veya inceleme aşamasında olan araçların sahipleri de yine 6 ay içinde başvurmaları halinde bu sefer yüzde 15'lik ceza ödeyerek, bu takibattan kurtulmuş olacaklar."

Tüfenkci, düzenlemenin elinde bu tip araç bulunanlara, bir rahatlama getireceğine işaret ederek, onları her ana araçlarına el konulması korkusundan kurtarmış olacaklarını dile getirdi. Gümrüklerde bekleyen araçları çürümekten kurtararak, bunları yeniden ekonomiye kazandıracaklarının altını çizen Tüfenkci, böylece elinde bu tip araç olanlara, kendileri beyanda bulunduğunda bir imkan getirileceğini ve takibattan kurtulacaklarını kaydetti.

- Yetki belgesi olmayan ikinci el otomobil satamayacak

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununda, 2. el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandığına değinen Tüfenkci, taslağın bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, dernek ve federasyonların görüşüne açıldığını hatırlattı.

Yönetmelik taslağının ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların ikinci el taşıt alım satım faaliyetlerini, noterlerin bu faaliyetlere ilişkin yükümlülüklerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el taşıt ticareti yapılan işletme, toplu iş yeri ve pazarlarda aranan şartları, bakanlık ve yetkili idarelerin ikinci el taşıt ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyeceğini anlatan Tüfenkci, "İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinin yetki belgesi almış ve yalnızca bu işle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılması öngörüyoruz. İkinci el taşıt ticaretiyle iştigal edecek tacirler ile esnaf ve sanatkarlara, her bir işletmesi için yetki belgesi alma şartı getirilecek. Her önüne gelen, 'Ben ikinci el otomobil alıp satıyorum' diye ortaya çıkamayacak. Yetkilendirilmiş, yetki belgesi almış, bu işle iştigal eden esnaflarımız ve tacirlerimiz tarafından bu ticari faaliyet sürdürülecek. Yetki belgesi, bakanlıkça öngörülecek gerekli eğitimleri alınması koşuluna bağlanacak." şeklinde konuştu.

Tüfenkci, bu işle iştigal etmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, bir takvim yılı içinde ikinci el taşıt satışı yapmalarının belli koşullara bağlandığına değinerek, getirilen düzenlemeyle ikinci el taşıt ticaretindeki aktör profilini netleştirmeyi ve kayıt dışı faaliyetlerle vergi kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini vurguladı. İkinci el motorlu kara taşıtı satışına aracılık eden işletmelere, kendisine teslim edilen taşıtlar için taşıtın adına tescilli olduğu kişiye verilmek üzere, taşıt teslim belgesi düzenlenmesi şartı ve satışa sunulan taşıtın ön yüzünde, araca ilişkin tanıtıcı bilgilerin bulundurulması şartı getireceklerinin altını çizen Tüfenkci, belli bir yaşın veya kilometrenin altında olan ikinci el taşıtlar için işletmelere taşıt satışı öncesinde ekspertiz raporu alma ve bir nüshasını alıcıya teslim etme zorunluluğu getireceklerini de aktardı.

Garanti konusunda da ikinci el motorlu kara taşıtının satışını yapan veya satışına aracılık eden işletmelere, taşıtın motor ve şanzıman gibi parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir süre veya kilometre için geçerli olacak şekilde garanti verme yükümlülüğü getirdiklerine değinen Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aracını galeriden veya bu işle iştigal eden bir iş yerinden aldığında, 5 veya 500 kilometre gittiğinde ya da 5 gün sonra arıza vermemesi gerekir. Kilometre sınırını tam netleştirmedik ama ikinci el ticaret yapanları zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil makul bir süre olacak. Belki hem süre hem kilometre 10 bin kilometre garantisi gibi veya 6 aylık, 1 yıllık gibi yaşına göre, kademesine göre verilecek standart, herkesin kabul edebileceği garantileri de vermek zorunda. Eğer arızalı satıyorsa onu belirtmesi gerekiyor, ikinci el ticaretin de kaporta arızası da olabilir, tamiratı da gerekebilir bunun da ticaretini önlememeniz lazım, o haliyle satması lazım ama bu araç tam, eksiksiz bir araç diye müşteriye satıyorsa, satıcının bunun belli bir garantisini de üstlenmesi gerekir. Taslakta ayrıca ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında noterlerin yükümlülüklerini de düzenledik. Bu kapsamda, noterlere ikinci el taşıt satışlarında yetki belgesiyle, gerekli görülen diğer belgeleri araması ve bu belgeler ibraz edilmeden satış işlemini gerçekleştirmemesi şartını getirdik. Önümüzdeki en geç 15 gün içinde Başbakanlığa, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere sevk edeceğiz."

Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç da otomobil ticaretinin önündeki en büyük engellerden biri olan ithal otomobiller ile ilgili sıkıntının çözüldüğünü söyledi. Düzenlemenin sadece otomobil ticareti değil, günlük yaşamda gayrimenkul alım satımında dahi ortaya çıkan problemi giderdiğini belirten Erkoç, "Yaklaşık 40 bin araç, her biri 100 bin lira olsa 40 milyar lira gibi bir rakam dönüyor. Bu gelirden dolayı Maliye Bakanlığına ciddi bir para transferi olacak. Yani piyasada 40 milyar liralık ticaretin önündeki engel tamamen kalkmış olacak." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Yurtta asayiş
YEREL

YURTTA ASAYİŞ
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN YILDIRIM:
Gambiya'daki siyasi kriz
YEREL

GAMBİYA'DAKİ SİYASİ KRİZ
Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği yayımlandı
YEREL

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
Hentbol: Toplu sonuç
YEREL

HENTBOL: TOPLU SONUÇ
İlhan Cavcav'ın sağlık durumu
YEREL

İLHAN CAVCAV'IN SAĞLIK DURUMU
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım: &quot;(Anayasa Değişikliği Kanunu) Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek. Bir kez daha bu önemli kararın verilmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı olmak üzere tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. 7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum.&quot;
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN YILDIRIM: "(ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KANUNU) KONUŞANLAR, SENARYO YAZANLAR BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR, BİR KEZ DAHA TUŞ OLDULAR. İNŞALLAH MİLLETİMİZ DE BU MÜCADELEYİ 'EVET' OYUYLA TAÇLANDIRACAK, TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRECEK. BİR KEZ DAHA BU ÖNEMLİ KARARIN VERİLMESİNDE EMEĞİ GEÇEN BÜTÜN KARDEŞLERİMİ, BAŞTA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI OLMAK ÜZERE TEBRİK EDİYOR, TEŞEKKÜR EDİYORUM. 7 ŞUBAT'TA ENERJİ DOLU, DİPDİRİ OLARAK MEYDANLARA İNMEK İÇİN SABIRSIZLANAN BİR GRUBU KARŞIMDA GÖRMEK İSTİYORUM."
&quot;Türkiye-Rusya İlişkilerinde Yeni Dönem için Yol Haritası&quot; Çalıştayı
YEREL

"TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM İÇİN YOL HARİTASI" ÇALIŞTAYI
Başkentte &quot;anahtarlık tabanca&quot; ele geçirildi
YEREL

BAŞKENTTE "ANAHTARLIK TABANCA" ELE GEÇİRİLDİ

Tenis: Avustralya Açık
YEREL

TENİS: AVUSTRALYA AÇIK

Başkentte ATM hırsızları yakalandı
YEREL

BAŞKENTTE ATM HIRSIZLARI YAKALANDI
Osmanlıspor, Antalyaspor maçına hazır
YEREL

OSMANLISPOR, ANTALYASPOR MAÇINA HAZIR

ABD, Güney Kore'den Ban'ın kardeşinin gözaltına alınmasını istedi
YEREL

ABD, GÜNEY KORE'DEN BAN'IN KARDEŞİNİN GÖZALTINA ALINMASINI İSTEDİ

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği
YEREL

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e taziye telefonu
YEREL

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E TAZİYE TELEFONU
&quot;Engelli Çocuklar ve Aileleri&quot; çalıştayı
YEREL

"ENGELLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ" ÇALIŞTAYI

Raonic ve Pliskova tur atladı
YEREL

RAONİC VE PLİSKOVA TUR ATLADI
Pakistan'daki bombalı saldırı
YEREL

PAKİSTAN'DAKİ BOMBALI SALDIRI
Ankara merkezli 48 ilde &quot;ByLock&quot; operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 48 İLDE "BYLOCK" OPERASYONU
Dışişlerinden &quot;AB'nin FETÖ&quot; raporu haberlerine tepki
YEREL

DIŞİŞLERİNDEN "AB'NİN FETÖ" RAPORU HABERLERİNE TEPKİ
Diyarbakır'da terör operasyonu
YEREL

DİYARBAKIR'DA TERÖR OPERASYONU
Futbol: Toplu sonuç
YEREL

FUTBOL: TOPLU SONUÇ

Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

Tarihi binaların restorasyonuna ilişkin yönetmelikte değişiklik
YEREL

TARİHİ BİNALARIN RESTORASYONUNA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK