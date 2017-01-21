Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Hakan Yemişken
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Jonsson, Vukovic, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 60 Rangelov) , Milosevic (Dk 90+1 Can Demir Aktav), Bajic (Dk. 71 Hadziahmetovic)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Özgür Çek (Dk. 86 Oğuz Han Aynaoğlu), Ümit Kurt, Oboabona, Dhurgham İsmail, Saadane, Jantscher, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 71 Oğulcan Çağlayan), Ahmet İlhan Özek (Dk. 66 Edomwonyi), Kweuke
Goller: Dk. 4 Milosevic, Dk. 59 Bajic (Atiker Konyaspor), Dk. 35 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Douglas, Dk. 38 Vukovic, Dk. 54 Bajic, Dk. 75 Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), Dk. 41 Saadane, Dk. 90 Edomwonyi (Çaykur Rizespor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
51. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Ahmet İlhan Özek'in sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Kweuke'nin kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
59. dakikada Atiker Konyaspor tekrar öne geçti. Ali Çamdalı'nın pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Bajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
84. dakikada Hadziahmetovic'in yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top, az farkla üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-1 kazandı.