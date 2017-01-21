Spor Toto Basketbol Süper Ligi

Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmer Ersan Ergüler, Semih Vural
Gaziantep Basketbol: Rautins 21, Emre Özkanlı, Altan Erol 2, Alper Özcan, Denmon 18, Ruzic 2, Berke Sungur, Balazic 9, Cherry 2, Haislip, Erden Eryüz, Jefferson 8
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Tevfik Akdamar, Erbil Eroğlu 1, Metecan Birsen 8, Nikolov, Calloway 13, Ayberk Olmaz, Uğur Dokuyan 1, Mert Çevik, Damir Markota 9, Klobucar 15, Varnado 8, Cauley 6
1. Periyot: 17-13
Devre: 34-26
3. Periyot: 43-43
5 faulle çıkanlar: 34,23 Altan Erol (Gaziantbep Basketbol)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 62-61 yendi.