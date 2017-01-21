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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21 Ocak 2017 Cumartesi, 20:18


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Faty, Şamil Çinaz, Batalla, Jorquera, Kubilay Kanatsızkuş, Deniz Yılmaz

Adanaspor: Itandje, Digao, Viera, Renan Diniz, Sami Can Keskin, Tevfik Altındağ, Foguinho, Bekir Yılmaz, Ronei, Vinicius, Magaye

Sarı kartlar: Dk. 2 İsmail Konuk (Bursaspor), Dk. 36 Viera, Dk. 45+1 Bekir Yılmaz (Adanaspor)


BURSA (AA) Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Bursaspor-Adanaspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

12. dakikada gelişen Bursaspor atağında Jouquera'nın sağ kanattan Adanaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

27. dakikada Magaye'nin ara pasıyla sol çaprazdan Bursaspor ceza sahasına giren Vinicius'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Harun Tekin'de kaldı.

31. dakikada Bursaspor atağında Jorquera'nın Adanaspor ceza sahası içine ara pasında Deniz Yılmaz'ın dokunamadığı top, Kubilay Kanatsızkuş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.


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