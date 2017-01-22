Brezilya'daki cezaevi isyanları

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NATAL (AA) - Brezilya'da güvenlik güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Natal kentinde geçen hafta 26 mahkumun ölümüyle sonuçlanan isyanın meydana geldiği Alcacuz Cezaevi'nde kontrolü sağladı.

Askeri polis sözcüsü Eduardo Franco, Rio Grande do Norte eyaletinin Natal kentindeki Alcacuz Cezaevi'ne yönelik operasyonun başlamasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada, hapishane kompleksinde emniyet güçlerinin kontrolü sağladığını belirtti.

Operasyona bir helikopter, zırhlı bir araç ve 40 polis katıldı.

Natal kentinde geçen hafta sonu 26 tutuklunun ölümüyle sonuçlanan Alcacuz Cezaevi'ndeki isyanı kontrol altına almak için yapılan operasyonlar sırasında, eyalet yönetimine ait araç ve binaların saldırıya uğraması üzerine vali, federal hükümetten yardım talep etmişti. Eyalette dün de yeni bir isyan başlamış, güvenlik güçlerinin müdahale edemediği cezaevinde birçok kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Rio Grande do Norte eyalet valisinin talebi üzerine silahlı kuvvetlere Natal kenti sokaklarında polis faaliyetlerini yürütme yetkisi verilmişti.

Brezilya'da yaşanan cezaevi isyanlarında son bir ayda 150'yi aşkın tutuklu hayatını kaybetti.



