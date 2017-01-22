22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Göksu Deltası’nda yangın

22 Ocak 2017 Pazar, 00:36

MERSİN (AA) - Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Deltanın ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ancak arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edilemedi.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 70 dönüm sazlık arazinin yandığı aktarıldı.

Arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale şansı olmadığı için yangının kendiliğinden sönmesinin beklendiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
Bozyazılı öğrencilere karne hediyesi kar
YEREL

BOZYAZILI ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ KAR
Mersin Bozyazı Anadolu Lisesi voleybolda il birincisi oldu
YEREL

MERSİN BOZYAZI ANADOLU LİSESİ VOLEYBOLDA İL BİRİNCİSİ OLDU
Başkan Kocamaz: &quot;Mücadelemiz mezara kadar sürecek&quot;
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ: "MÜCADELEMİZ MEZARA KADAR SÜRECEK"
Down sendromlu çocukların bowling heyecanı
YEREL

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN BOWLİNG HEYECANI
Miniklerden büyük nağmeler
YEREL

MİNİKLERDEN BÜYÜK NAĞMELER
Başkan Gültekin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL

BAŞKAN GÜLTEKİN, ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU
Göksu Deltası kameralarla izlenecek
YEREL

GÖKSU DELTASI KAMERALARLA İZLENECEK

Mezitli'de 27. jakaranda koruluğu oluşturuldu
YEREL

MEZİTLİ'DE 27. JAKARANDA KORULUĞU OLUŞTURULDU