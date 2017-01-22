22 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM / 22 Ocak 2017

22 Ocak 2017 Pazar, 09:00

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a hareket edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Toplantısı ile AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Trabzon/13.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hrant Dink'in ölümünün 10. yılı dolayısıyla Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenecek anma törenine katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


KÜLTÜR SANAT

1- Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayberk Atilla, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde düzenlenecek tören ve Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

(İstanbul/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya, Gaziantepspor-Gençlerbirliği, Osmanlıspor-Antalyaspor, Kasımpaşa-Trabzonspor, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/Ankara/13.30/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta, Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank ve Best Balıkesir-Darüşşafaka Doğuş müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/16.00/19.00/İstanbul/16.30/19.00) (Fotoğraflı)

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 14. hafta, Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ-Canik Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.30/Kayseri/16.00/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Efeler Ligi'nde 12. haftaya, İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Şanlıurfa Memleketspor-Afyon Belediyespor, Arkas Spor-Ziraat Bankası ve Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Bursa/15.30/Şanlıurfa/16.00/İzmir/16.30/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasına, Sarıyer Belediyespor ve Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

6- TFF 1. Lig'de 18. haftaya, Ümraniyespor-Şanlıurfaspor, Bandırmaspor-Denizlispor, Sivasspor-Boluspor ve Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Balıkesir/13.00/Sivas/16.00/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)

7- Spor Toto 2. Lig'de 19, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 21, 2. ve 3. gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

8- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarda Kamerun-Gabon ve Gine Bissau-Burkina Faso karşı karşıya gelecek.

(Libreville/Franceville/22.00) (Fotoğraflı)


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