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Karayollarında durum

22 Ocak 2017 Pazar, 09:02

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kumluca-Antalya yolunun 66-70. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım, sol şeritten sağlanıyor.

Artvin-Şavşat yolunun 25. kilometresindeki Berta mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Denizli-Çardak yolunun 21-22. kilometreleri arasında Kaklık Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

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