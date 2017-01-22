TESK Genel Başkanı Palandöken:

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ti̇cari̇ faali̇yette bulunan tüm teknelerin küçük-büyük ayırt edilmeden ÖTV desteğinden yararlanmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, TBMM Genel Kurulundan geçen Torba Kanun ile yabancı bandıralı binlerce yat, kotra ve geminin Türk bayrağına geçişinin teşvik edileceğini anımsatarak, bu durumun ülkenin denizcilik sektöründeki prestijini artıracağını belirtti.

Türk kara sularındaki gemi ve yatların, vergi cenneti sayılan ülkelerin bayrağını çekiyor olmasının ülke için büyük bir kayıp olduğuna dikkati çeken Palandöken, yapılan düzenlemeyle binlerce teknenin, bir kuruş vergi ödemeden Türk Gemi Siciline ve dolayısıyla Türk bayrağına geçiş yapacağını ifade etti.

Palandöken, yat, kotra ve gemilerin ticari olarak faaliyette bulunması halinde denizcilik sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla ÖTV’siz yakıt alma desteğinin bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ancak bu destek büyük firmalara verilirken esnaf olanlara verilmiyor. Oysa Anayasamızın 173. maddesinde devletin esnafı büyüklere karşı koruyup kollayacağı amir hükmü olmasına karşın denizcilik faaliyetinde adeta büyükler küçüklere karşı korunuyor. Bu uygulamanın kapsamı genişletilip esnaf da bu destekten yararlandırılabilirse küçük işletmelerin önü açılır. Bundan en çok ülkemiz kazançlı çıkar."

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının sektör için en büyük avantaj olduğunu vurgulayan Palandöken, denizcilik sektörünün, Türkiye’nin geleceğinde en çok parlayacak alanların başında geldiğini, önümüzdeki yıllarda toplam turizm gelirlerinin içinde deniz turizminin payının hızla artmasını beklediklerini, bunun için de küçük büyük ayrımı yapılmadan verilen desteklerden tüm işletmelerin eşit bir şekilde yararlanmasını istedi.