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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Kibrit çöplerinden 4 minareli cami maketi yaptı

22 Ocak 2017 Pazar, 12:28

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde oturan 69 yaşındaki Hasan Efe, 8 bin 500 kibrit çöpünden 4 minareli cami maketi yaptı.

İlçede 26 yıl şoförlük yapan Efe, emekli olduktan sonra kibrit çöplerinden Atatürk portresi, çeşitli maketler, ağaçtan da Kur'an kılıfları hazırlamaya başladı.

Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 50 farklı ürün hazırladığını söyledi.

Adına "Fatma Gelin Camisi" adını verdiği 4 minareli cami maketini de 3 ayda bitirdiğini anlatan Efe, en fazla bu maket için emek harcadığını dile getirdi. Efe, cami maketinde 8 bin 500 kibrit çöpü, 2 tüp tutkal kullandığını bildirdi.

Hazırladığı eşyaları satmadığını, sevdiklerine hediye ettiğini dile getiren Efe, yaptıkları eserlerin beğenilmesinden mutluluk duyduğunu kaydetti.

Cami maketine "Fatma Gelin" adını vermesinin nedenini anlatan Efe, "Komşumuzun oğlunu evlendirdik. Gelin kızımızla sohbet ederken, '12 yaşından bu yana, Allah kabul ederse, üzerinde hiç namaz borcu olmadığını' söyledi. Üzerinde namaz borcu olmayışından çok etkilendim. Eseri, o Fatma Gelin'e hediye ettim." diye konuştu.

Efe, Atatürk'ün doğduğu evin maketini yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

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