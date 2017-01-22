Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Ercan Hellaç, Sedat Yavanoğlu, Kerem Yükünç
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Evren, Murat, Sinan, Fırat, Kemal, Erdem, Fatih (Dk. 82 Ferit), Mustafa (Dk. 69 Eslem), Erhan (Dk. 62 Mert), Halil İbrahim, Ersel
Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan, Erdinç, Mert (Dk. 79 Erkan), Muhammed, Yavuzhan, Eren (Dk. 88 Batuhan), Ercüment Eray (Dk. 63 Ufuk), Kemal, Taner, Ömercan, Feyyaz
Gol: Dk. 50 Eren (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 33 Muhammed, Dk. 44 Erdinç, Dk. 88 Muhammed Birkan (Fatih Karagümrük), Dk. 71 Kemal, Dk. 78 Ersel, Dk 81 Murat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
ERZURUM (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Fatih Karagümrük, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.