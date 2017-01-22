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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Futbol: Spor Toto 2. Lig

22 Ocak 2017 Pazar, 15:20


Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ercan Hellaç, Sedat Yavanoğlu, Kerem Yükünç

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ramazan Evren, Murat, Sinan, Fırat, Kemal, Erdem, Fatih (Dk. 82 Ferit), Mustafa (Dk. 69 Eslem), Erhan (Dk. 62 Mert), Halil İbrahim, Ersel

Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan, Erdinç, Mert (Dk. 79 Erkan), Muhammed, Yavuzhan, Eren (Dk. 88 Batuhan), Ercüment Eray (Dk. 63 Ufuk), Kemal, Taner, Ömercan, Feyyaz

Gol: Dk. 50 Eren (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 33 Muhammed, Dk. 44 Erdinç, Dk. 88 Muhammed Birkan (Fatih Karagümrük), Dk. 71 Kemal, Dk. 78 Ersel, Dk 81 Murat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Fatih Karagümrük, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

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